Під час зустрічі лідери країн неодноразово згадували питання війни в Україні. За словами Сі Цзіньпіна, Китай "весь час був на боці миру і продовжить заохочувати до мирних переговорів".

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У Китаї сподіваються на відновлення переговорів

Сі Цзіньпін сказав Байдену, що КНР підтримує і з нетерпінням чекає відновлення мирних переговорів між Росією і Україною. Водночас у Китаї сподіваються, що США, НАТО і ЄС будуть вести всебічний діалог з Росією.

Лідер Китаю також перелічив кроки, які повинна зробити міжнародна спільнота, щоб вирішити російсько-українську кризу, а також наголосив, що "конфронтації між великими державами потрібно уникнути".

У КНР не згадали за "ядерку Москви"

Втім, у підсумках китайської сторони відсутній один з ключових моментів, який міститься у тексті Білого дому, опублікованому після тригодинної розмови лідерів США і Китаю.

В американському документі зазначено, що президент Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін повторили свою згоду з тим, що в ядерній війні неможливо перемогти, тому її ніколи не можна починати, "а також підкреслили свій протест проти застосування або погроз застосувати ядерну зброю в Україні".

В заяві Вашингтона також йдеться про те, що Байден "підняв питання російської жорстокої війни проти України і безвідповідальних погроз Росії застосувати ядерну зброю".

Зустріч Байдена і Сі Цзіпіна: що відомо

14 листопада лідери Китаю та Сполучених Штатів Америки зустрілися у рамках саміту країн Великої двадцятки. Сі Цзіньпін та Джозеф Байден обговорили питання співпраці.

У вступному слові президент Сполучених Штатів зазначив, що Вашингтон та Пекін зможуть впоратися з розбіжностями та спільно розв'язувати проблеми, що постали перед світовою спільнотою.

Джо Байден та Сі Цзіньпін також обговорили неспровоковану війну Росії проти України. Лідер США при тому й підкреслив безвідповідальні погрози Росії щодо використання ядерної зброї.

Зустріч лідерів обох країн у рамках саміту Великої двадцятки є свідченням певного потепління у відносинах між державами. До того ж прем'єр-міністр Китаю заявляв про неприпустимість ядерного шантажу Путіним.

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