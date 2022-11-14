Під час зустрічі лідери країн неодноразово згадували питання війни в Україні. За словами Сі Цзіньпіна, Китай "весь час був на боці миру і продовжить заохочувати до мирних переговорів".
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У Китаї сподіваються на відновлення переговорів
Сі Цзіньпін сказав Байдену, що КНР підтримує і з нетерпінням чекає відновлення мирних переговорів між Росією і Україною. Водночас у Китаї сподіваються, що США, НАТО і ЄС будуть вести всебічний діалог з Росією.
Лідер Китаю також перелічив кроки, які повинна зробити міжнародна спільнота, щоб вирішити російсько-українську кризу, а також наголосив, що "конфронтації між великими державами потрібно уникнути".
У КНР не згадали за "ядерку Москви"
Втім, у підсумках китайської сторони відсутній один з ключових моментів, який міститься у тексті Білого дому, опублікованому після тригодинної розмови лідерів США і Китаю.
В американському документі зазначено, що президент Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін повторили свою згоду з тим, що в ядерній війні неможливо перемогти, тому її ніколи не можна починати, "а також підкреслили свій протест проти застосування або погроз застосувати ядерну зброю в Україні".
В заяві Вашингтона також йдеться про те, що Байден "підняв питання російської жорстокої війни проти України і безвідповідальних погроз Росії застосувати ядерну зброю".
Зустріч Байдена і Сі Цзіпіна: що відомо
- 14 листопада лідери Китаю та Сполучених Штатів Америки зустрілися у рамках саміту країн Великої двадцятки. Сі Цзіньпін та Джозеф Байден обговорили питання співпраці.
- У вступному слові президент Сполучених Штатів зазначив, що Вашингтон та Пекін зможуть впоратися з розбіжностями та спільно розв'язувати проблеми, що постали перед світовою спільнотою.
- Джо Байден та Сі Цзіньпін також обговорили неспровоковану війну Росії проти України. Лідер США при тому й підкреслив безвідповідальні погрози Росії щодо використання ядерної зброї.
- Зустріч лідерів обох країн у рамках саміту Великої двадцятки є свідченням певного потепління у відносинах між державами. До того ж прем'єр-міністр Китаю заявляв про неприпустимість ядерного шантажу Путіним.