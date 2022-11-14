Україна була лише маленькою частинкою розмови. Теми переговорів двох лідерів незадовго до їхньої зустрічі в ефірі 24 каналу спрогнозував політолог Андрій Вігірінський.
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Питання України
Співрозмовник відзначив, що аналітики вже використовують термін про "народження великої двійки в межах великої двадцятки". Тобто, фактично говорять про два полюси світу – Пекін і Вашингтон.
Вони визначатимуть багато в чому природу економічних відносин у межах цілої планети протягом декількох десятиліть,
– заявив Андрій Вігірінський.
Він відзначив, що одна з ключових тем – військові загрози. Сюди він відносить питання КНДР та Ірану. Втім, найпріоритетнішим для обох сторін як військово, так і економічно є питання Тайваню.
"Це військовий блок. Серед цих питань, можливо, буде й питання України. Сторони не будуть намагатися переконати одна одну зайняти певну позицію. Вони намагатимуться знайти спільні точки дотику, які допомагатимуть стабілізувати світ", – переконаний політолог.
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Економічний блок
Ще однією з ключових тез перемовин мали б стати економічні питання. Китай бажає визначити "червоні лінії", які Сполучені Штати не мали б перетинати. США натомість хочуть визначити свої червоні лінії.
При цьому, що важливо, на відміну від Російської Федерації, ні Китай, ні Сполучені Штати не намагатимуться нав'язати свою систему управління іншій країні,
– запевняє Андрій Вігірінський.
Він окремо відзначив, що Китай вважає себе "цивілізацією самому собі". Тобто, порядок який вони сформували в межах своєї країни, вони не намагаються кудись "експортувати".
"Вони не пропонують світу стати комунізмом з китайською специфікою, вони не нав'язують свою мову. У них є економічна співпраця, в якій вони використовують зрозумілі аргументи", – пояснив експерт.
Тож резюмуючи, він пояснив, що ключове питання на розмові Байдена й Сі Цзіньпіна – як їм поєднати соціокультурні інтереси, які їх різнять, та економічні, які їх об'єднують.
Прогнози щодо розмови Байдена та Сі Цзіньпіна
- Ця зустріч ще раніше була анонсована в Білому домі. Там розповіли, що лідери говоритимуть про Тайвань, "нормалізацію" відносин та війну в Україні.
- Щодо останньої теми висловився український політолог Микола Давидюк. Він заявив, що Байден і Сі Цзіньпін поділять Росію та остаточно вирішать фінал її війни проти України.