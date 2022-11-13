Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, роль Росії як супердержави залишилася у минулому десь – за часів Хрущова чи Сталіна.

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Які дії щодо Росії можна очікувати з боку Китаю

Давидюк зазначив, що найближчими днями голова КНР Сі Цзіньпін буде зустрічатися з президентом США Джо Байденом під час саміту G-20 на Балі. Це буде момент розподілу Росії між двома супердержавами.

На Балі просто поділять Росію між Китаєм і Штатами – раз. Друге, там буде визначено фінал війни, тому що війна не треба нікому – ні Китаю, ні Штатам. І це буде якраз супержорсткий меседж Путіну,

– заявив політолог.

По-третє, на його думку, Китай бачить Росію виключно як свого енергетичного донора, який буде допомагати зростати його економіці від 7 до 10% до 2030 року, щоб вийти на перше місце у світі.

Тому, додав Давидюк, роль Росії як супердержави залишилася десь за часів Хрущова чи Сталіна. Нинішня Росія – це така собі примітивна автократія, що застрягла у війні, яку сама почала, програла й зараз не знає, як із цього вийти.

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Яким бачать Путіна у США та Китаї

Давидюк заявив, що Китай не може прямо допомагати Україні. Адже це автократія й диктатура, яка живе й дружить, відповідно, з диктатурами та автократіями. Україна ж є Західною демократією й дружить із відповідними державами. Тож, одні одному вони не можуть допомагати.

Чи можуть, наприклад, вони об'єднуватися й когось ділити типу як Росію? Можуть. Для того, щоб ті забрали собі європейську частину, ті – азіатську, й будуть усі щасливі,

– сказав політолог.

Україні ж, зауважив він, все одно, хто та який шматок Росії собі забере. Наше завдання – повернути всі українські території, а також зробити так, щоб у Росії "демонтували" режим й більше там не було імперських амбіцій, щоб вона поводилася, як Німеччина – суперпацифістська держава.

Ось що повинна зробити Україна з Росією в майбутньому. І цей процес із Херсона почався,

– наголосив Давидюк.

За його словами, між США і Китаєм дуже конкурентні відносини. Водночас обидві держави розуміють, що є конкуренція між першим і другим номером у світі, світ багато в чому двополярний, і вони не хочуть, щоб якісь політичні відставні лузери на кшталт Путіна погрожували їм чи їхнім дітям.

Путін в очах Сі Цзіньпіна на вигляд як шматок лайна, який просто не викинули в смітник. Усе. Якщо Путін думає, що він грає третю роль чи він там друга супердержава. Ні, цього немає,

– зазначив політолог.

Він зауважив, що таким бачать Путіна і в США, і у Китаї. Тому бравада Путіна їм здається дуже смішною й примітивною. Але одні можуть безпосередньо допомагати Україні, як США і колективний Захід, а інші – не можуть із суто ідеологічних причин, як Китай. Тому Сі Цзіньпін так поводиться. Але, якщо він завдає удару по нашому ворогу – це прекрасно й те, що нам треба.

Що відомо про майбутній саміт G20