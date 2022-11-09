Зеленський спробує провести пояснювальну роботу для багатьох суб'єктів міжнародної політики, які все ще мають сумніви щодо ізоляції Росії через її злочинні дії в Україні. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Про що говоритиме Зеленський

На думку радника керівника ОП, Президент Володимир Зеленський і Україна сьогодні репутаційно потужніші, ніж Росія і глава Кремля Владімір Путін.

Масштаб Зеленського більший за Путіна. Це просто не до кінця всі зрозуміли: з точки зору G20 й інших світових майданчиків. Тому присутність Зеленського – це майбутнє цивілізації як такої, бо він говоритиме про війну і мир, що таке справжні переговори, а не просто ультимативні вимоги,

– пояснив Подоляк.

За його словами, український гарант розповідатиме учасникам саміту в Індонезії зокрема:

як отримати мир;

який має бути світовий контур безпеки після війни;

які треба зробити висновки;

якими були "справжні причини" війни й чому її просто не можна закінчити дипломатично.

"Зеленський хоче підкреслити, що коли світ слухає Путіна, чи будь-кого з російського політичного керівництва, які говорять, що вони "готові до переговорів", на справі вони до них не готові. Вони пропонують ультимативно визнати російську "перемогу" і захоплення всіх українських територій", – додав радник Єрмака.

Про що говоритиме Зеленський на саміті країн G20: дивіться відео

Росія розуміє "мову ультиматумів"

Чиновник вказав, що запропоновані Росією формати та умови – це не про переговори, а про ультиматум.

Росія хоче нав'язати світу примушення України до начебто переговорного процесу. Кремль прагне отримати просто оперативну паузу, щоб натренувати своїх мобілізованих, отримати з Ірану балістичні ракети, пошукати іншу амуніцію, провести нову мобілізацію в Росії й перевести російську економіку на військові рейки,

– підкреслив Подоляк.

На його думку, після цього Путін захоче через два – три місяці знову піти у наступ на Україну: "Пан Зеленський хоче пояснити світу, що це не питання територій і бізнесу чи перерозподілу чогось, позаяк це світоглядна війна між Україною та Росією".

Радник керівника ОП переконаний, що у війні хтось обов'язково має програти. Якщо програє Росія – тоді світ житиме в рамках міжнародного права, що зможе гарантувати, що ніхто не зможе прийти силою щось забрати й що не буде погроз ядерною зброєю і "ржавими танками, які за 42 години кудись дійдуть" тощо.

"Не можна де-юре визнавати, що Росія може отримувати іншу територію суверенної держави, тому що Росія на цьому не зупиниться. Вона розумітиме, що можна йти далі, що можна далі масово вбивати й надалі бити по енергоінфраструктурі", – наголосив чиновник.

Він зауважив, що якщо програє Україна, тоді світу, в тому вигляді, до якого звикли певні країни, не існуватиме.

"Тоді всі авторитарні й інші "специфічні" країни розумітимуть, що треба брати силою те, що ти хочеш в інших країн. Ось це хоче сказати Зеленський на G20. Це важливо, тому що це ключовий майданчик, де зберуться ключові країни, які мають зрозуміти глобальні тренди й чому ця війна має закінчитись правильно", – вказав Подоляк.

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Як "достукатися" до світу

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що репутаційно і стратегічно на сьогодні країнам не вигідно "вкладатися" у "мертві" еліти, якою є сьогодні російська.



"Ця "еліта" не буде довго існувати, як і сама Росія. Тобто вкладати свою репутацію у підтримку "мертвої" політичної системи – це абсолютно абсурдно. Якщо ми беремо такі країни КНР чи Індію, вони збільшують свої впливи на глобальну політику та економіку", – переконаний чиновник.



За його словами, такі гравці стають "ініціативними центрами" у певних регіонах і для них репутаційно вкрай невигідно вкладатись у "мертву" країну, яка буде дедалі більше "токсичною" і тягнутиме всіх донизу.

Україна пропонуватиме країнам зрозуміти одну річ: ми боронимо свою територію і свободу. Це про майбутнє, тому що світ існуватиме в іншому вимірі, якщо Україна переможе. Це буде справді світ, де існують правила, де міжнародне право домінує і де не можна в односторонньому порядку щось забирати,

– пояснив Подоляк.

На його думку, на противагу – все, що стосується Росії – це минуле, яке "неодмінно програє".



"Як економічному, так і в репутаційному, так і в історичному сенсі Росія програє. Стояти поруч з країною, яка історично буде негативною – це абсолютний нонсенс. Видається, що якщо Україна це пояснюватиме країнам не з G7, тоді ці країни відходитимуть від Росії, тому що вона фактично впала. Ще треба трохи докласти зусиль, щоб її до того підштовхнути", – резюмував радник Єрмака.

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