Путіну потрібне перемир'я від України

Про це 24 каналу сказав журналіст Іван Яковина. За його словами, Путін хоче досягти перемир'я до саміту G20, бо в іншому випадку він не зможе на нього поїхати.

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За його словами, найголовніший "сюжет" G20 – це чи зуміє Путін закінчити війну до його початку.

Бо якщо не зможе, то в нього будуть серйозні проблеми з Індією і, можливо, ще з Китаєм. І через це вірогідно, що ці країни приєднаються до санкції Заходу проти Росії,

– заявив Яковина.

Журналіст додав, що цілком ймовірно, що Китай заплатить за хороше ставлення американців до себе саме підтримкою Путіна.

"Путін поїде на саміт лише в одному випадку – якщо він зможе досягти від України перемир'я до 15 листопада. В іншому випадку він не поїде на G20", – сказав він.

Яковина сподівається, що перемир'я не буде, бо Україні це не потрібно. Бо, на його думку, якщо оголосити перемир'я, то ця лінія розмежування поступово почне перетворюватися в кордон.

"І якщо Україна скаже, що вона не погоджується і захоче відновити війну, Захід відповість: "Для чого? Давайте краще мирно все вирішимо". Тому перемир'я бути не може", – вважає він.

Путін найближчий місяць буде засипати Україну ракетами та дронами

Яковина зазначив, що треба розуміти, що відсутність перемир'я означає колосальні проблеми для Владіміра Путіна.

Тому він буде в найближчий місяць засипати Україну снарядами, ракетами, дронами, бомбами, всім, чим можна, об змусити Україну піти на перемиря. Я не виключаю, що він на якомусь етапі може застосувати і ядерну бомбу також,

– припускає журналіст.

За його словами, для Путіна дуже важливо до 15 листопада будь-яким способом отримати перемир'я, тож, наступний місяць він буде коїти страшні речі. Все, що в нього є, буде кидати проти Україну.

Путіну треба "випросити" в України перемир'я, – Яковина: дивіться відео



"Якби в нього не було такого термінового наміру перемир'я, то для нього було б розумнішим зачекати, коли прийдуть морози і тоді вже бити ракетами та дронами по електростанціях", – пояснив він.

Яковина додав, що зараз ще не дуже холодно, в квартирах можна посидіти без опалення, світла та гарячої води. А зимою в -20 це було б зробити (вдарити ракетами – 24 канал) логічніше. Проте Путін це робить зараз, бо йому треба перемир'я до 15 листопада.

До слова, президент США Джо Байден відмовляється зустрітися з Владіміром Путіним під час саміту G20. Він не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.