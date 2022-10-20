Про це в інтерв'ю для 24 каналу розповів очільник Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Крім цього, він прояснив про ситуацію з оголошенням Росією "воєнного стану" в Україні, наступом на Харківщині, санкціями проти Ірану та низкою інших актуальних тем.

До теми Росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС: чи наважаться окупанти так зупинити контрнаступ

Підрив Каховської ГЕС вплине на водопостачання Криму

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань в нашому ефірі висловив теоретичне припущення, що окупанти можуть підірвати дамбу Каховського водосховища. Хоча вони навряд на це підуть, бо це зачепить Крим, а їм це абсолютно невигідно. Також буде затоплена лівобережна частина Херсона, де вони закріпилися. Якщо це можливо – чи розглядалися такі варіанти на РНБО?

Цей варіант розглядали в апараті Ради безпеки та оборони. Питання водопостачання Криму для них є важливим й вони ставлять його на порядок денний, як обов'язкову річ. Зокрема у тих перемовинах, які вони хотіли проводити, такий пункт є. Якщо вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може.

Інша річ, що вони можуть знищити агрегати, які там є та виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони здатні зробити й у нас є інформація щодо цих речей.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео

Перше, що стосується розрахунків, які ми маємо, якщо вони взагалі зійдуть з глузду й робитимуть те, що ви зараз сказали, є певна небезпека для деяких населених пунктів. Проте я хочу сказати, що ми взагалі не усвідомлюємо, як на це має відреагувати світ, тому що це не просто знищення об'єктів інфраструктури. Це буде катастрофа величезних масштабів з великою кількістю людських жертв.

Якщо вони вважають, що зможуть прибрати звідти все цивільне населення, то мені складно так сказати, тому що охочих відправлятися будувати Росію-матінку кудись у Сибір на тих територіях не так багато.

Про підготовку до масової депортації українців

Генштаб просив нас максимально мовчати про те, що відбувається на Херсонському напрямку. Ми намагалися це робити, однак гауляйтери ще 13 жовтня казали, що "евакуації немає", а сьогодні говорять, що таки є. Вони нібито переселяють людей з правого на лівий берег.

Це або вони надумали мародерити й зрівняти все правобережжя із землею, або замінувати його. Можливо, окупанти намагаються змішатися з натовпом і самі евакуюватися з нашим населенням, або ж вони просто готують плацдарм для оборони, чи це банальна ІПСО?

Депортація та заміна українців іншими громадянами відбувалися у Криму у 2014 році. Тоді світ не реагував, а даремно. Ми не виключаємо, що тих людей вони можуть примусово переселяти до інших території Росії нібито під гаслом, що вони рятують їхні життя. Це складна ситуація. Те, що звільнимо всю територію, включно з Кримом та іншими територіями, то тут немає ніяких сумнівів. Питання тільки в часі, коли це відбудеться.

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Російський воєначальник Суровікін вчора вийшов на екрани, читав із суфлера й анонсував непрості рішення щодо Херсона. Це звучало так само як путінські погрози про "не блеф". Я дивилася на ці листівки, які вони роздавали про "евакуацію". Розумію, що вони досить гарні, надруковані давно й підготовлені. Мені здалося, що краще підготовлені ніж так звані референдуми.

Так, звичайно, ми бачили ті листівки. Хочу зауважити, що на них не громадяни нашої країни. Там взагалі громадяни іноземних країн. Росіяни неспроможні зробити навіть таку річ якісно. Те, що вони роблять ці речі під триколором, то це ще одна цеглинка в ту річ, яка обов'язково буде в Гаазі або в іншому місці, де буде міжнародний трибунал над цими злочинцями.



Що поширюють окупанти / Фото з телегрему Андрія Цаплієнка

Якщо говоримо про депортацію населення з правобережжя Херсонщини, то це означає, що вони будуть "защищать до последнего" чи все ж таки, щось свідчить, що вони мають тікати з правобережжя Херсонщини?

Хочу сказати, що мені подобається Ваше слово "депортація", бо речі треба називати своїми іменами. А це саме депортація, яка підпадає під злочин, який обов'язково мають зафіксувати. Це не переміщення чи якісь добровільні речі. Це депортація, яка має бути обов'язково засуджена всіма інституціями, які є у світовій спільноті.

Я можу сказати, що останнім часом, коли представники ЄС почали називати речі своїми іменами, коли ООН врешті-решт рухається до виконання свого уставу, якщо так продовжуватиметься далі, то питання спільної перемоги над Росією воно лише пришвидшуватиметься.

А ці самі, як вони себе називають "освободители", вони планують залишатися на правому березі чи це вже залежить від ЗСУ?

Наявність росіян на території нашої країни залежить від наших ЗСУ, від представників всього сектору безпеки й оборони, які на сьогодні виконують свої функції. Питання лише часу. Треба набратися терпіння.

Олексій Данілов Секретар РНБО Ми довели, що можемо боротися з ворогом у будь-яких умовах. Ще раз нагадаю, що коли 24 лютого вони сюди вдиралися, то розраховували на дуже короткий проміжок часу, що матимуть паради на Хрещатику у столиці. Парад всі бачили, але він був трохи іншим.

Він параду то вони не відмовляються і кажуть, що знімають боєздатні частини з Херсонського напрямку, щоб або підсилити ними Бахмут, або ж берегти для чергового наступу на Київ.

Є на сьогодні розуміння, що відбувається в Білорусі, на Бахмутському та лугансько-харківському напрямку, на напрямку Херсона. Наші ЗСУ і весь сектор безпеки та оборони 24 години на 7 виконують свої обов'язки. Повірте, ми зробимо так, що всі наміри окупантів залишаться їхніми мріями.

"Треба час перемолоти всю цю мерзоту": про наступ на Харківщині

Згадали про Харківський напрямок. Вранці 19 жовтня була інформація, що знову були спроби наступати. Це просто нагадування, що вони там є і не дають можливості забрати основні боєздатні резерви чи у них є надія, що вони повернуться колись на Харківщину.

Я хочу сказати, що це війна і те, що стосується військових дій з боку противника, ми все це відстежуємо, аналізуємо. Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Єдине, що коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Це не може бути за день чи 2.

Наголошую – треба набратися терпіння. Все, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого.

Чи залишилась загроза наступу з Білорусі

Ну і, відповідно, про Білорусь кілька слів. Кажуть, що там проводять мобілізацію і відбувається підготовка зенітно-ракетних систем та екіпажів. Кілька днів тому з'являлися світлини з новим маркуванням на техніці – трикутник і двійка. Кажуть, що то для відкриття "другого фронту". Це може бути Білорусь, чи поки ніщо про те не свідчить, що вони можуть з Білорусі заходити до нас?

Ми відстежуємо інформацію про все, що відбувається у Білорусі. Я можу сказати, що дуже маленька частина білорусів, які забажали служити за гроші в російській армії. Вона складає абсолютну меншість від того, на що розраховував ворог. Вони вже давно пішли на цей контракт, позаяк це відбулося не вчора і не позавчора, а місяці 2 – 3 тому. Решти охочих проти нас воювати з боку білоруського народу немає.

Що стосується території Білорусі, що окупована Росією – ми розуміємо, що звідти можуть бути певні загрози. Ми до них готуємося і знаємо, в який спосіб ми маємо на це реагувати.

Ще раз наголошую: нас подолати ця країна не може, тому що ми – "люди світла". Ми це довели вже всьому світу. А світло завжди перемагає темряву.

Санкції проти Ірану

Запитаю щодо Ірану. Посли ЄС схвалили санкції за залучення до війни з Україною. Про це повідомив європейський дипломат. Санкції ухвалили проти трьох осіб і компаній-виробників дронів. Це те, чого ми хотіли чи замало?

Це початок цієї дуже непростої роботи. Наш міністр закордонних справ звернувся до президента з проханням припинити дипломатичні відносини з Іраном. Можу сказати, що ми розуміємо, де вони виготовляють дрони. Ба більше, достеменно відомо, що компоненти не лише іранського виробництва, а й інших країн. Наші дипломати ведуть велику роботу щодо цього. Якщо надалі Іран так себе поводитиме, тоді компанії виробники отримають ще більші обмеження.

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Я розумію, що Іран заперечує все. Експерти говорять про ймовірність виробництва й у Сирії. Крім цього, ліцензію має і Таджикистан. Питання в тому – чи тільки Іран має за це відповідати, хоча він обіцяв для Росії та балістичні ракети.

Я дуже обережно ставлюсь до думки експертів. У нас є фахівці, служба зовнішньої розвідки, ГУР МО та інші інституції. Невідомо, що ці країни беруть в цьому участь, на сьогодні не можу цього підтвердити.

Що стосується того, що Іран міг міняти у Росії на те, що надав їй дрони. Вони ж розуміли, що чекають нові санкції й буде ще гірше. Тобто ризик мав бути виправданим. Що міг попросити Іран у Росії?

Іран – це країна, яка довгий час перебуває під санкціями та має специфічні стосунки з США, які є нашими партнерами. Умовно могла працювати така річ, що ворог мого ворога – друг. Ми не можемо остаточно зараз щось про це стверджувати, чи були це суто гроші, чи інші преференції.

Єдине, що можу зауважити, що в сучасному світі вони нічого приховати не зможуть. Все буде відомо. Якщо хтось вважає, що може приховувати, то це не відповідає сучасному розвитку світу. Повірте, всі виробники, які постачають компоненти, будуть всім відомі. Може декому буде соромно.

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Я б хотів звернутися до всіх країн-виробників, які надсилають продукцію Ірану: "Будьте уважними, щоб через певний проміжок часу ваші компанії не стали ізгоями по всьому світу". Це стосується будь-якої країни світу. Треба дуже уважно дивитися, куди потрапляє продукція, щоб з допомогою цих речей не вбивали цивільне населення.

Що у нас з антидроновою підтримкою? Нададуть нам щось від захисту дронів-камікадзе?

Питання зрушило з мертвої точки після атак, які були на нашу столицю. Проблему підняли на найвищий рівень. Президент під час спілкування з іншими лідерами щоразу про це говорить. Вважатимемо, що наші партнери та всі цивілізовані країни це почули й скоро в достатній кількості з'являться необхідні прилади.

Хочу нагадати, що коли ми в березні чи квітні просили закрити небо від російських ракет, щоб не вбивали цивільних, то, на жаль, тоді такого рішення не було ухвалено. Росія зараз виходить за певні межі розуміння, але нам своє робити.

Путін запровадив режим воєнного стану у Запорізькій, Херсонській, Луганській і Донецькій областях. Це окреме питання, як він міг запровадити воєнний стан на українських територіях, але це означає, що там мобілізуватимуть українців?

Якщо ті люди, які мають бажання загинути від наших куль одягатимуть триколор собі на одяг і йтимуть вбивати наших громадян, то повірте, до них буде відповідне ставлення. Примусити силою ніхто нікого не може.

Якщо хтось опиниться у складній ситуації, то потрібно терміново здаватися в полон. У нас відпрацьовані всі ці питання. Російські укази нас не стосуються. Це все абсолютно нікчемне.

"У Путіна справи кепські, але нам теж буде непросто"

Після того, як Путін оголосив про проведення Радбезу, як Суровікін анонсував "непрості рішення" по Херсону – я пригадала, що на Росії проводять "ядерні випробування". Тут же напередодні Бен Воллес терміново летів до свого колеги у США і чомусь було відчуття, що мають щось таке ухвалити на тому Радбезі, знову ж таки, з натяком на ядерний удар або на їхню "червону кнопку". Послухала Радбез – наче нічого не змінюється, крім "воєнного стану".

Річ у тому, що у Путіна годинник з кожним днем, з кожною годиною та з кожною секундою рухається у відомому напрямку – до закінчення днів світлого життя, яке вони собі намалювали. Те, що вони останнім часом роблять доволі імпульсивні кроки з тих чи інших речей: то одну заяву зроблять, то другу, то третю – розуміємо, що справи у них ідуть кепські. Але ще раз наголошую: нам треба триматися і тримати стрій, тому що вважати, що буде просто – я такого ніколи не казав і не кажу.

Те, що стосується зустрічі стратегічних країн-партнерів, які є дружніми – це Велика Британія та США, то мова йде про те, що підтримка нашої країни продовжуватиметься. Це країни, які з першого дня великого вторгнення Росії заявили про свою позицію, вони від неї не відмовляються і дуже уважно, як і ми, слідкуємо за тими подіями, що відбуваються на території Росії. Якщо, не дай Боже, вони ухвалять рішення використовувати ті чи інші знаряддя, ми вважаємо, що відповідь має бути миттєвою та адекватною тим загрозам, що є для світу.

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Про останні заяви Ілона Маска

Нам своє робити. Єдине, що не розумію, що нам робити з Ілоном Маском та твітами про те, скільки він втрачає грошей на StarLink.

Те, що стосується Ілона Маска, то він надав нам величезну допомогу, коли почав постачати StarLink. Це була велика поміч для наших Збройних Сил, цивільного сектору та нашої країни. Завдяки цьому ми зробили багато корисних речей.

Також треба розуміти, що Ілон Маск є ще бізнесменом. Це природне бажання не втрачати гроші, а заробляти їх. Інша річ у тому, що у публічних висловлюваннях це можна було б по-іншому подати. Тому, ще раз наголошую: те, що робив, робить і продовжує робити Ілон Маск – це речі, за які ми йому маємо бути вдячними.

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Те, що інколи він радить нам ті чи інші речі, то він жива людина з живими емоціями. Тим паче в США зараз відбуваються непрості процеси напередодні виборів 8 листопада. Тому це можуть бути якісь внутрішньополітичні процеси. Тому ми спокійно маємо до цього ставитись та не репетувати. Нам головне, щоб все працювало, щоб StarLink, які є на нашій території, не від'єднували.

Нові санкції проти олігархів та "несподівані" прізвища

Президент Володимир Зеленський підписав 2 укази щодо введення в дію санкцій, які запровадила Рада нацбезпеки та оборони. Це була дуже велика й складна робота. Після того, як будуть опубліковані ці санкції, там будуть доволі несподівані прізвища олігархів Російської Федерації, а також дуже велика кількість компаній.

Буде одна людина, стосовно якої будуть відокремлені санкції на певний проміжок часу. Все відбувається з урахуванням питань національної безпеки. За листом одного із наших відомств ми зробили певне відтермінування.

Ми не зупинятимемось на шляху до перемоги ні перед якими рішеннями, якими вони б не були складними. Перемога буде за нами. Треба триматися та рухатися вперед, вперед і ще раз вперед.

Я так розумію, що всі прізвища ми вже побачимо по факту, коли опублікують документи?

Там буде дуже цікава компанія. Це довгоочікувана річ. Ми мали все зробити абсолютно бездоганно. Це була дуже складна робота. Я хотів би подякувати всім, хто у цьому брав участь, насамперед представникам СБУ.

Відносно деяких речей є дуже тонкі моменти, пов'язані з обміном полонених та іншим, що ми не можемо видавати у публічний простір. Ще раз наголошую: зараз питання національної безпеки для нас на першому місці.

Дякуємо! Тепер чекатимемо на прізвища і документи!