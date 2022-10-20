Об этом в интервью для 24 канала рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Кроме того, он прояснил ситуацию с объявлением Россией "военного положения" в Украине, наступлением на Харьковщине, санкциями против Ирана и рядом других актуальных тем.

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Подрыв Каховской ГЭС повлияет на водоснабжение Крыма

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в нашем эфире высказал теоретическое предположение, что оккупанты могут взорвать дамбу Каховского водохранилища. Хотя они вряд ли на это пойдут, потому что это коснется Крыма, а им это абсолютно невыгодно. Также будет затоплена левобережная часть Херсона, где они закрепились. Если это возможно, рассматривались ли такие варианты на СНБО?

Этот вариант рассматривался в аппарате Совета безопасности и обороны. Вопрос водоснабжения Крыма для них важен и они ставят его на повестку дня, как обязательную вещь. В частности, в тех переговорах, которые они хотели проводить, такой пункт есть. Если прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может.

Другое дело, что они могут уничтожить существующие там агрегаты которые производят электроэнергию для нашей страны. Это они способны сделать и у нас есть информация об этих вещах.

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Первое, что касается расчетов, которые мы имеем, если они вообще сойдут с ума и будут делать то, что вы сейчас сказали, есть определенная опасность для некоторых населенных пунктов. Однако я хочу сказать, что мы вообще не отдаем себе отчета, как на это должен отреагировать мир, потому что это не просто уничтожение объектов инфраструктуры. Это будет катастрофа огромных масштабов с большим количеством человеческих жертв.

Если они считают, что смогут убрать оттуда все гражданское население, то мне сложно так сказать, потому что желающих отправляться строить Россию-матушку куда-нибудь в Сибирь на тех территориях не так много.

О подготовке к массовой депортации украинцев

Генштаб просил нас максимально молчать о происходящем на Херсонском направлении. Мы пытались это делать, однако гауляйтеры еще 13 октября говорили, что "эвакуации нет", а сегодня говорят, что уже есть. Они якобы переселяют людей с правого на левый берег.

Это либо они вздумали мародерить и сравнять все правобережье с землей, либо заминировать его. Возможно, оккупанты пытаются смешаться с толпой и сами эвакуироваться с нашим населением, или они просто готовят плацдарм для обороны, или это банальная ИПСО?

Депортация и замена украинцев другими гражданами проходила в Крыму в 2014 году. Тогда мир не реагировал, а зря. Мы не исключаем, что тех людей они могут принудительно переселять в другие территории России якобы под лозунгом, что они спасают их жизнь. Это сложная обстановка. То, что освободим всю территорию, включая Крым и другие территории, то здесь нет никаких сомнений. Вопрос только во времени, когда это произойдет.

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Российский военачальник Суровикин вчера вышел на экраны, читал с суфлера и анонсировал непростые решения по Херсону. Это звучало так же как путинские угрозы о "не блефе". Я смотрела на эти листовки, которые они раздавали об "эвакуации". Понимаю, что они достаточно красивые, напечатаны давно и подготовлены. Мне показалось, что лучше подготовлены чем так называемые референдумы.

Да, конечно, мы видели эти листовки. Хочу заметить, что на них не граждане нашей страны. Там вообще граждане других стран. Россияне не могут сделать даже такую вещь качественно. То, что они делают эти вещи под триколором, это еще один кирпич в ту вещь, которая обязательно будет в Гааге или в другом месте, где будет международный трибунал над этими преступниками.



Что распространяют оккупанты / Фото из телеграма Андрея Цаплиенко

Если говорим о депортации населения с правобережья Херсонщины, то это значит, что они будут "защищать до последнего" или все же что-то свидетельствует, что они должны бежать с правобережья Херсонщины?

Хочу сказать, что мне нравится Ваше слово "депортация", потому что вещи нужно называть своими именами. А это именно депортация, которая подпадает под преступление, которое обязательно должны зафиксировать. Это не перемещение или какие-нибудь добровольные вещи. Это депортация, которая должна быть обязательно осуждена всеми институтами, которые есть в мировом сообществе.

Я могу сказать, что в последнее время, когда представители ЕС стали называть вещи своими именами, когда ООН в конце концов движется к выполнению своего устава, если так будет продолжаться дальше, то вопрос совместной победы над Россией будет только ускоряться.

А эти же, как они себя называют "освободители", они планируют оставаться на правом берегу или уже зависит от ВСУ?

Наличие россиян на территории нашей страны зависит от наших ВСУ, от представителей всего сектора безопасности и обороны, которые на сегодняшний день выполняют свои функции. Вопрос только времени. Надо набраться терпения.

Алексей Данилов Секретарь СНБО Мы доказали, что можем сражаться с врагом в любых условиях. Еще раз напомню, что когда 24 февраля они сюда врывались, то рассчитывали на очень короткий промежуток времени, и у них будут парады на Крещатике в столице. Парад все видели, но он был немного другим.

От парада то они не отказываются и говорят, что снимают боеспособные части с Херсонского направления, чтобы либо усилить ими Бахмут, либо сберечь для очередного наступления на Киев.

Есть сегодня понимание, что происходит в Беларуси, на Бахмутском и луганско-харьковском направлении, на направлении Херсона. Наши ВСУ и весь сектор безопасности и обороны 24 часа в 7 выполняют свои обязанности. Поверьте, мы сделаем так, что все намерения оккупантов останутся их мечтами.

"Нужно время чтобы перемолоть всю эту мерзость": о наступлении на Харьковщине

Упомянули о Харьковском направлении. Сегодня утром была информация, что снова были попытки наступать. Это просто напоминание, что они там есть и не дают возможности забрать основные боеспособные резервы или у них есть надежда, что они вернутся когда-то на Харьковщину.

Я хочу сказать, что это война и то, что касается военных действий со стороны противника, мы все это отслеживаем, анализируем. Наши ВСУ готовы к любому развитию событий. Единственное, что когда они собирают тысячи и отправляют насмерть в нашу страну, то нам нужно время перемолоть всю эту мерзость, которая идет на нашу территорию. Это не может быть за день или 2.

Подчеркиваю – надо набраться терпения. Все, что сюда придет – уйдет отсюда по собственному желанию или в другом виде. Так уже поступили более 60 тысяч россиян с 24 февраля.

Осталась ли угроза наступления из Беларуси

Ну и, соответственно, о Беларуси несколько слов. Говорят, что там проводят мобилизацию и подготовку зенитно-ракетных систем и экипажей. Несколько дней назад появлялись фотографии с новой маркировкой на технике – треугольник и двойка. Говорят, что это для открытия "второго фронта". Это может быть Беларусь или пока ничто об этом не свидетельствует, что они могут из Беларуси заходить к нам?

Мы отслеживаем информацию обо всем, что происходит в Беларуси. Я могу сказать, что очень маленькая часть белорусов, которые захотели служить за деньги в российской армии. Она составляет абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал враг. Они уже давно пошли на этот контракт, так как это произошло не вчера и не позавчера, а месяца 2 – 3 назад. Остатков желающих против нас воевать со стороны белорусского народа нет.

Что касается территории Беларуси, оккупированной Россией – мы понимаем, что оттуда могут быть определенные угрозы. Мы к ним готовимся и знаем, как мы должны на это реагировать.

Еще раз подчеркиваю: нас преодолеть эта страна не может, потому что мы – "люди света". Мы это доказали уже всему миру. А свет всегда побеждает тьму.

Санкции против Ирана

Спрошу относительно Ирана. Послы ЕС одобрили санкции за вовлечение в войну с Украиной. Об этом сообщил европейский дипломат. Санкции приняли против трех человек и компаний-производителей дронов. Это то, чего мы хотели или мало?

Это начало этой очень непростой работы. Наш министр иностранных дел обратился к президенту с просьбой прекратить дипломатические отношения с Ираном. Могу сказать, что мы понимаем, где они производят дроны. Более того, доподлинно известно, что компоненты не только иранского производства, но и других стран. Наши дипломаты ведут большую работу по этому поводу. Если в дальнейшем Иран будет так себя вести, тогда компании производители получат еще большие ограничения.

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Я понимаю, что Иран отрицает все. Эксперты говорят о вероятности производства и в Сирии. Кроме того, лицензию имеет и Таджикистан. Вопрос в том – только ли Иран должен за это отвечать, хотя он обещал для России и баллистические ракеты.

Я очень осторожно отношусь к мнению экспертов. У нас есть специалисты, служба внешней разведки, ГУР МО и другие институции. Неизвестно, что эти страны принимают в этом участие, сегодня не могу этого подтвердить.

Что касается того, что Иран мог менять у России на то, что предоставил ей дроны. Они понимали, что ждут новые санкции и будет еще хуже. То есть риск должен быть оправдан. Что мог попросить Иран у России?

Иран – это страна, долгое время находящаяся под санкциями и имеющая специфические отношения с США, которые являются нашими партнерами. Условно могла работать такая вещь, что враг моего врага – друг. Мы не можем окончательно сейчас что-либо об этом утверждать, были ли это чисто деньги или другие преференции.

Единственное, что могу заметить, что в современном мире они ничего скрыть не смогут. Всё будет известно. Если кто-то считает, что может скрывать, то это не соответствует современному развитию мира. Поверьте, все производители, которые снабжают компонентами, будут всем известны. Может, некоторым будет стыдно.

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Я бы хотел обратиться ко всем странам-производителям, присылающим продукцию Ирану: "Будьте внимательны, чтобы через определенный промежуток времени ваши компании не стали изгоями по всему миру". Это касается любой страны мира. Надо очень внимательно смотреть, куда попадает продукция, чтобы с помощью этих вещей не убивали гражданское население.

Что у нас с антидроновой поддержкой? Предоставят ли нам что-то от защиты дронов-камикадзе?

Вопрос сдвинулся с мертвой точки после атак, которые были на нашу столицу. Проблему подняли на самый высокий уровень. Президент во время общения с другими лидерами каждый раз об этом говорит. Считаем, что наши партнеры и все цивилизованные страны это услышали и скоро в достаточном количестве появятся необходимые приборы.

Хочу напомнить, что когда мы в марте или апреле просили закрыть небо от российских ракет, чтобы не убивали гражданских, то, к сожалению, тогда такое решение не было принято. Россия сейчас выходит за определенные пределы понимания, но нам нужно свое дело делать.

Сегодня Путин ввел режим военного положения в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Это отдельный вопрос, как он мог ввести военное положение на украинских территориях, но это значит, что там будут мобилизовать украинцев?

Если те люди, которые хотят погибнуть от наших пуль, будут одевать триколор себе на одежду и будут убивать наших граждан, то поверьте, к ним будет соответствующее отношение. Заставить силой никто никого не может.

Если кто-нибудь окажется в сложной ситуации, то нужно срочно сдаваться в плен. У нас отработаны все эти вопросы. Российские указы нас не касаются. Это все совершенно ничтожно.

"У Путина дела плохи, но нам тоже будет непросто"

После того, как Путин объявил о проведении Совбеза, Суровикин анонсировал "непростые решения" по Херсону – я вспомнила, что на России проводят "ядерные испытания". Здесь же накануне Бен Уоллес срочно летел к своему коллеге в США и почему-то было ощущение, что должны что-то такое принять на том Совбезе, опять же с намеком на ядерный удар или на их "красную кнопку". Послушала Совбез – как будто ничего не меняется, кроме "военного положения".

Дело в том, что у Путина часы с каждым днем, с каждым часом и с каждой секундой движутся в известном направлении – к окончанию дней светлой жизни, которую они себе нарисовали. То, что они в последнее время делают достаточно импульсивные шаги по тем или иным вещам: то одно заявление сделают, то другое, то третье – понимаем, что дела у них идут плохи. Но еще раз подчеркиваю: нам нужно держаться и держать строй, потому что считать, что будет просто – я такого никогда не говорил и не говорю.

Что касается встречи стратегических стран-партнеров, которые являются дружественными – это Великобритания и США, то речь идет о том, что поддержка нашей страны будет продолжаться. Это страны, которые с первого дня большого вторжения России заявили о своей позиции, они от нее не отказываются и очень внимательно, как и мы, следим за событиями, происходящими на территории России. Если, не дай Бог, они примут решение использовать те или иные орудия, мы считаем, что ответ должен быть мгновенным и адекватным тем угрозам, которые есть для мира.

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О последних заявлениях Илона Маска

Нам свои дела делать. Единственное, что не понимаю, что нам делать с Илоном Маском и твитами о том, сколько он теряет денег на StarLink.

То, что касается Илона Маска, он оказал нам огромную помощь, когда начал поставлять StarLink. Это была большая помощь для наших вооруженных сил, гражданского сектора и нашей страны. Благодаря этому мы сделали много полезных вещей.

Также следует понимать, что Илон Маск является еще бизнесменом. Это природное желание не терять деньги, а зарабатывать их. Другое дело в том, что в публичных высказываниях это можно было бы по-другому представить. Поэтому еще раз подчеркиваю: то, что делал, делает и продолжает делать Илон Маск – это вещи, за которые мы ему должны быть благодарны.

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То, что иногда он советует нам те или иные вещи, он живой человек с живыми эмоциями. Тем более в США сейчас проходят непростые процессы в преддверии выборов 8 ноября. Поэтому это могут быть некие внутриполитические процессы. Поэтому мы спокойно должны к этому относиться и не орать. Нам главное, чтобы все работало, чтобы StarLink, находящиеся на нашей территории, и его не отсоединяли.

Новые санкции против олигархов и "неожиданные" фамилии

Президент Владимир Зеленский подписал 2 указа о введении в действие санкций, введенных Советом нацбезопасности и обороны. Это была очень большая и трудная работа. После того, как будут опубликованы эти санкции, там будут довольно неожиданные фамилии олигархов Российской Федерации, а также большое количество компаний.

Будет один человек, в отношении которого будут разделены санкции на определенный промежуток времени. Всё происходит с учетом вопросов национальной безопасности. По письму одного из наших ведомств мы сделали определенную отсрочку.

Мы не будем останавливаться на пути к победе ни перед какими решениями, какими бы они ни были сложными. Победа будет за нами. Надо держаться и двигаться вперед, вперед и вперед.

Я так понимаю, что все фамилии мы уже увидим по факту опубликования документов?

Там будет очень интересная компания. Это долгожданная вещь. Мы должны все сделать совершенно безупречно. Это была очень трудная работа. Я хотел бы поблагодарить всех, кто в этом участвовал, прежде всего представителей СБУ.

Относительно некоторых вещей очень тонкие моменты, связанные с обменом пленных и другим, что мы не можем выдавать в публичное пространство. Еще раз подчеркиваю: сейчас вопрос национальной безопасности для нас на первом месте.

Спасибо! Теперь будем ждать фамилии и документы!