В эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник отметил, что на самом деле подрыв Каховской ГЭС – самоубийство для них, ведь Левый берег ниже Правого. Если это произойдет, то они в первую очередь нанесут огромный вред себе.

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"Могут ли они решиться на такой шаг? Еще в январе 98% из нас говорили, что ракетные удары в Восточной Европе в 21 веке – "такого быть не может", "Путин блефует", "ту группировку он стягивает, чтобы давить морально на Украину". Это же произошло", – напомнил военный эксперт.

Он добавил, что и удары по критической инфраструктуре также казались безумными – однако они есть.

"Мой самый любимый пример – это сборный понтон на Северском Донце. За один день 5 переправ на 1 месте. Не 20 метров вправо, не 20 метров влево, а на одном. Хомосапиенс так мыслить не может, а они мыслят и делают. Поэтому от них можно ожидать чего угодно", – акцентировал Петр Черник.

Или в военном смысле это как-то нам навредит? Никаким образом. Если они начали об этом говорить на своих площадках, то следует помнить, что там пропагандисты ничего сами не придумывают. Ни одного слова. Говорят ровно то, что им скажут. Значит, такая позиция есть. Дойдет ли до этого? Гадания на кофейной гуще,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, подрыв ГЭС – объективность, которая может произойти. Вспомним все, что произошло вокруг Запорожской АЭС. Один из российских командующих тоже очень громко говорил, если земля не наша, пусть там все сгорит в ядерной катастрофе. Сгорело? Нет, не сгорело.

Смотрите полное видео с Петром Черником на 24 канале:

"Если сублимировать под общий знаменатель, то на самом деле в этой риторике есть очень хорошая для нас новость. Они терпят поражение. Они не знают за что уцепиться. Они не знают, какой сделать шаг, чтобы на самом деле хоть как-то получить преимущество на поле боя. Их нет", – рассказал Черник.

Он отметил, что ракетный шквал произошел, торнадо дронов-камикадзе произошло. Однако украинцы как стояли, так и стоят. Уничтожение 30% энергетической инфраструктуры не изменило волю к борьбе. А у россиян бессильная ярость. Они не могут нащупать у нас ту "болевую точку", а у них мы нашли их много.

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