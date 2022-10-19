Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, сейчас российские военные просчитывают варианты, которые могут произойти на правом берегу Херсона.
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Командиры оккупантов понимают, что в ближайшее время возможны определенные оперативно-тактические действия украинских войск. Они заставят оккупанты либо уходить с правого берега, либо погибать.
Оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС
Как отметил Свитан, российские захватчики могут попытаться взорвать Каховскую ГЭС, чтобы поднять уровень воды в Днепре. Так они, вероятно, хотят замедлить контрнаступление ВСУ, которое могло бы продолжаться уже на левом берегу Херсонщины.
Один из их планов – подрыв Каховской ГЭС. Они могут это сделать, чтобы не дать нам на их "плечах" форсировать Днепр и идти дальше в Крым от Херсона. Там в ширину может быть подтоплено до 5 км,
– считает Свитан.
Впрочем, пока нельзя окончательно утверждать, что оккупанты решили покидать правобережье Херсонщины. Все зависит от того, кто будет принимать решение. Ситуация может быть похожей, как у россиян в Изюме: полковники считали, что нужно убегать, а генералы требовали оставаться, потому что таким было политическое решение.
Если оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, то это серьезно осложнит контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Скорее всего, поздней осенью уже будет невозможно форсировать Днепр в этом регионе.
Впрочем, подразделения ВСУ находятся на левом берегу Днепра в Запорожье. Поэтому возможны наступательные действия в сторону Мелитополя. Свитан подчеркивает – результат будет одинаковым. ВСУ обязательно будут в Крыму.
Почему россияне могут взорвать Каховскую ГЭС – объясняет Свитан: смотрите видео
Контрнаступление на Херсонщине: последние данные
- Украинские военные все ближе подходят к Херсону. Оккупационные власти уже даже заявили о так называемом "добровольном переселении" части жителей региона на левобережье Днепра.
- На севере Херсона продолжаются активные бои. Враг хорошо укреплен и даже время от времени пытается высылать диверсионные группы, чтобы прорвать оборону. Но сразу получает отпор и возвращается на позиции.
- 19 октября украинские военные сбили очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его успешно уничтожили в Бериславском районе.