Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, сейчас российские военные просчитывают варианты, которые могут произойти на правом берегу Херсона.

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Командиры оккупантов понимают, что в ближайшее время возможны определенные оперативно-тактические действия украинских войск. Они заставят оккупанты либо уходить с правого берега, либо погибать.

Оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС

Как отметил Свитан, российские захватчики могут попытаться взорвать Каховскую ГЭС, чтобы поднять уровень воды в Днепре. Так они, вероятно, хотят замедлить контрнаступление ВСУ, которое могло бы продолжаться уже на левом берегу Херсонщины.

Один из их планов – подрыв Каховской ГЭС. Они могут это сделать, чтобы не дать нам на их "плечах" форсировать Днепр и идти дальше в Крым от Херсона. Там в ширину может быть подтоплено до 5 км,

– считает Свитан.

Впрочем, пока нельзя окончательно утверждать, что оккупанты решили покидать правобережье Херсонщины. Все зависит от того, кто будет принимать решение. Ситуация может быть похожей, как у россиян в Изюме: полковники считали, что нужно убегать, а генералы требовали оставаться, потому что таким было политическое решение.

Если оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, то это серьезно осложнит контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Скорее всего, поздней осенью уже будет невозможно форсировать Днепр в этом регионе.

Впрочем, подразделения ВСУ находятся на левом берегу Днепра в Запорожье. Поэтому возможны наступательные действия в сторону Мелитополя. Свитан​ подчеркивает – результат будет одинаковым. ВСУ обязательно будут в Крыму.

Почему россияне могут взорвать Каховскую ГЭС – объясняет Свитан: смотрите видео

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