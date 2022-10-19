Оккупанты даже пытаются атаковать позиции ВСУ. Об этом 24 каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Враг хорошо укреплен и пытается время от времени высылать диверсионные группы, чтобы прорывать нашу оборону. Но каждый раз получают огневый отпор, потери и возвращаются на исходные позиции,

– сказала она.

Россияне начинают прозревать и сдаваться

Как утверждает Гуменюк, передовые подразделения, находящиеся на линии столкновения, очень разорваны. Их пополняют новоиспеченными "мобиками", которых привозят сразу из военкоматов – без подготовки и моральной настройки.

"Именно эта категория является основным расшатывающим фактором, ведь они приносят в окопы нарратив о том, что нечего здесь делать и нужно как-то выбираться. Они уже приезжают с поданными данными о себе о переходе в обменный фонд. Этим, как вирусом, заражают подразделения, которые там находятся.", – отметила Гуменюк.

Так, у россиян мало-помалу происходит стадия прозрения. По словам спикера ОК "Юг", они начинают осознавать, что выход все-таки есть, и не обязательно убегать с поля боя, можно просто выйти из окопа и поднять любой белый предмет.

"У них не всегда есть способ объявления своих намерений. Были случаи, когда поднимали кусок пенопласта белого цвета, чтобы привлечь внимание", – отметила Наталья Гуменюк.

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