Соответствующую информацию 18 октября сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Он также заверил, что оккупанты очень быстро убедятся, что Херсон и другие оккупированные города – это Украина.

Читайте также Предатель Сальдо объявил о "добровольном перемещении" жителей Херсонщины на левый берег Днепра

Оккупанты хотят депортировать местных из Херсона

Иван Федоров объяснил, что Россия начала новое проявление геноцида на оккупированных территориях, ведь враги готовят принудительную депортацию всего города. Мэр вспомнил, что враги в оккупации убивают, пытают, морят бесчеловечными условиями жизни, а теперь еще и лишают дома.

Захватчики предлагают жителям Херсона уехать из города. Обещают за это деньги и жилье в России. Пока что добровольно-принудительно и вроде бы чтобы обезопасить людей от боевых действий,

– сказал Федоров.

Однако мэр Мелитополя уточнил, что российские оккупанты:

никогда не заботятся о людях;

хотят заселить город военными и предателями, чтобы Херсон превратился в форпост русского мира на Юге Украины.

Также Иван Федоров подтвердил, что российские оккупанты просчитались, ведь Херсон, Мелитополь и все города на временно оккупированной – это Украина.

Предатель Сальдо заявил о якобы "добровольном переселении" из Херсона

Стоит вспомнить, что вечером 18 октября изменник Сальдо заговорил о якобы "добровольном переселении" жителей Херсонщины.

Мною было принято тяжелое, но правильное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского районов на левый берег Днепра.

– заявил предатель.

Коллаборант также сказал, что российские военные вроде бы сформировали группировку, которая "сможет" помешать ВСУ освободить область от захватчиков.

Смотрите также – новое контрнаступление ВСУ в Херсонской области: видео