Відповідну інформацію 18 жовтня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він також запевнив, що окупанти дуже швидко переконаються, що Херсон та інші окуповані міста – це Україна.

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Окупанти хочуть депортувати місцевих з Херсона

Іван Федоров пояснив, що Росія почала новий прояв геноциду на окупованих територіях, адже вороги готують примусову депортацію цілого міста. Мер пригадав, що вороги в окупації вбивають, катують, морять нелюдськими умовами життя, а тепер ще й позбавляють дому.

Загарбники пропонують жителям Херсона виїхати з міста. Обіцяють за це гроші і житло на Росії. Поки що добровільно-примусово і ніби-то щоб убезпечити людей від бойових дій,

– сказав Федоров.

Проте мер Мелітополя уточнив, що російські окупанти:

ніколи не піклуються про людей;

хочуть заселити місто військовими і зрадниками, щоб Херсон перетворився на форпост "русского мира" на Півдні України.

Також Іван Федоров підтвердив, що російські окупанти прорахувалися, адже Херсон, Мелітополь та всі міста на тимчасово окупованій – це Україна.

Зрадник Сальдо заявив про нібито "добровільне переселення" з Херсонщини

Варто пригадати, що ввечері 18 жовтня зрадник Сальдо заговорив про нібито "добровільне переселення" жителів Херсонщини.

Я ухвалив важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського районів на лівий берег Дніпра,

– заявив зрадник.

Колаборант також сказав, що російські військові начебто сформували угруповання, яке "зможе" завадити ЗСУ звільнити область від загарбників.

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