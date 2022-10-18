Відповідну інформацію 18 жовтня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він також запевнив, що окупанти дуже швидко переконаються, що Херсон та інші окуповані міста – це Україна.
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Окупанти хочуть депортувати місцевих з Херсона
Іван Федоров пояснив, що Росія почала новий прояв геноциду на окупованих територіях, адже вороги готують примусову депортацію цілого міста. Мер пригадав, що вороги в окупації вбивають, катують, морять нелюдськими умовами життя, а тепер ще й позбавляють дому.
Загарбники пропонують жителям Херсона виїхати з міста. Обіцяють за це гроші і житло на Росії. Поки що добровільно-примусово і ніби-то щоб убезпечити людей від бойових дій,
– сказав Федоров.
Проте мер Мелітополя уточнив, що російські окупанти:
- ніколи не піклуються про людей;
- хочуть заселити місто військовими і зрадниками, щоб Херсон перетворився на форпост "русского мира" на Півдні України.
Також Іван Федоров підтвердив, що російські окупанти прорахувалися, адже Херсон, Мелітополь та всі міста на тимчасово окупованій – це Україна.
Зрадник Сальдо заявив про нібито "добровільне переселення" з Херсонщини
Варто пригадати, що ввечері 18 жовтня зрадник Сальдо заговорив про нібито "добровільне переселення" жителів Херсонщини.
Я ухвалив важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського районів на лівий берег Дніпра,
– заявив зрадник.
Колаборант також сказав, що російські військові начебто сформували угруповання, яке "зможе" завадити ЗСУ звільнити область від загарбників.
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