Так, зрадник Сальдо заговорив про нібито "добровільне переселення" жителів Херсонщини. Про це пишуть російські ЗМІ.

На Херсонщині колаборанти оголосили про "добровільне переселення"

За словами колаборанта, російські військові начебто сфурмували угруповання, яке "зможе" завадити ЗСУ звільнити область від загарбників.

Мною було ухвалено важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського районів на лівий берег Дніпра,

– цинічно заявив зрадник.

Ба більше, Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" до Росії, нібито отримають сертифікати на житло.