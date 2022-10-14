Російські окупанти розуміють, що їхній кінець уже скоро настане, однак готуються до фінальної битви з усіх сил. В оперативному зведенні інформації за 14 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог вилучає з річкового порту човни, щоб була можливість здійснити переправу через Дніпро.

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Хочуть перевезти солдатів та техніку

Уже упродовж 233 днів Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Загарбники усвідомлюють поразку та малюють плани того, як їм доведеться відступати на Херсонщині.

В тимчасово зайнятому місті Херсон окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро,

– зазначили у Генеральному штабі.

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Депутат Херсонській обласної ради Сергій Хлань повідомив, що нашій армії вдалось зачистили котел на Херсонщині та змістити лінію фронту впритул з Миловим. ЗСУ зі західного напрямку звільняють населені пункти на правому березі Дніпра.

Перед тим міністерство оборони Британії зазначало, що окупанти намагаються закріпитися в Миловому, однак в них нічого не виходить.

Окрім того, 13 жовтня українська армія знищила командний пункт ворога. Сталося це в Бериславському районі Херсонської області.

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