Российские оккупанты понимают, что их конец уже скоро наступит, однако готовятся к финальной битве изо всех сил. В оперативном сведении информации за 14 октября Генштаб ВСУ сообщил, что враг изымает из речного порта лодки, чтобы была возможность осуществить переправу через Днепр.

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Хотят перевезти солдат и технику

Уже 233 дня Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу. Захватчики уже рисуют планы, как им придется отступать на Херсонщине.

Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр,

– отметили в Генеральном штабе.

Успехи ВСУ на херсонском направлении: последняя информация

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что нашей армии удалось зачистить котел на Херсонщине и сместить линию фронта вплотную с Миловым. ВСУ с западного направления освобождают населенные пункты на правом берегу Днепра.

Перед этим министерство обороны Британии отмечало, что оккупанты пытаются закрепиться в Миловом, однако у них ничего не получается.

13 октября украинская армия уничтожила командный пункт врага. Произошло это в Бериславском районе Херсонской области.

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