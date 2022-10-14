Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета, военный ТРо Сергей Хлань. Он также отметил, что это определенная последовательность действий – объявление каникул можно считать началом эвакуации, для нас принудительная депортация.
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Если сначала, оккупанты заявляли, что будут вывозить наших детей на "каникулы". Это уже сейчас понятно, что вывозить их будут вместе с родителями,
– говорит Хлань.
Также депутат отметил, что вчера появилось видеообращение Сальдо, который просил Россию "обеспечить" перемещение людей.
Детальнее о том, как россияне упаковывают вещи из Херсона: смотрите видео
"Коллаборанты в Херсонской области пытаются вывезти все ценные вещи, раньше – они вывозили семьи", – резюмирует он.
Массированные ракетные обстрелы городов Украины: главное
- Утром 10 октября российские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.
- Российские оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х101, Х555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.
- В результате ракетных обстрелов повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.
- В Украине утро 11 октября началось почти так же, как день перед тем. Россия снова осуществила массированный запуск ракет и дронов по территории нашего государства.
- 11 октября россияне попали в Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. В результате получили ранения 3 человека.
- Вооруженные силы России 10 и 11 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Львова. В результате ракетных ударов полностью уничтожены 2 подстанции.