Местные говорят, что солдаты заселяются в дома украинцев, выехавших с оккупированных территорий. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.
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Дикарям унитазы не нужны
Кадыровцы выбивают ворота, выламывают дверь и заселяются в чужое жилье. Причем они выбрасывают на улицу мебель, которая, видимо, им не нужна. Более того, они почему-то выбрасывают и унитазы.
Как говорится, дикий народ. Мы уже не раз видели, что унитазы их очень удивляют в частных домах. У них такого нет,
– заметил корреспондент.
Ситуация в Запорожье: последние новости
- 11 октября российские войска снова атаковали Запорожье. Враг ударил по детскому саду, автосалону и многоэтажкам. В полиции отметили, что по количеству ракет обстрелы превысили все предыдущие.
- В этот же день пострадали Орехов и Степногорск Запорожской области. В результате жестоких обстрелов погибли 7 человек, еще столько же – травмированы.
- После аннексии Россией оккупированных территорий в Мелитополе изменилось только одно – усилился террор. В частности, россияне продолжают обстреливать город и запугивают население.
- Оккупанты продолжают подвергать риску не только Украину, но и весь мир. На протяжении последних дней зафиксировали увеличение количества российских военных возле Запорожской АЭС в Энергодаре.
- Россия очень боится наступления ВСУ на Запорожском направлении, ведь оно самое важное на линии фронта. Как утверждает военный эксперт Олег Жданов, успехи ВСУ на нем полностью нивелируют всю кампанию, которую начал Путин в феврале против Украины.
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