Поражение россиян на этом направлении фундаментально подорвет их планы в войне. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Ключевое направление
Эксперт отметил, что обстрелы Запорожья являются даже не отвлекающим маневром, а попыткой нанести упреждающий удар по ВСУ.
Россия очень боится, что ВСУ могут начать наступление в Запорожском направлении. Дело в том, что это направление важнейшее среди всех направлений, которые есть сегодня на линии фронта. Успехи ВСУ на нем полностью нивелируют всю кампанию, которую начал Путин в феврале против Украины,
– объяснил обозреватель.
По его словам, все потому, что наступление на Мелитополь будет означать, в частности:
- освобождение города Энергодар и Запорожской АЭС;
- освобождение Северокрымского канала;
- выход ВСУ на Крымский перешеек.
"Это также будет означать полную ликвидацию сухопутного коридора в Крым, который сегодня временно "пробила" Россия. Поэтому они пытаются наносить огневые удары по Запорожью и всему направлению. Они боятся, чтобы ВСУ не начали там контрнаступление ", – добавил Жданов.
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Возможно ли наступление оккупантов
Специалист подчеркнул, что говорить о российском наступлении на сегодняшний день рано.
У них нет сил и средств для наступления. Если они справятся с мобилизацией и будут наращивать свои усилия и войска, тогда мы об этом можем поговорить в декабре или после Нового года.
– указал аналитик.
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Ситуация в Запорожье: последние новости
- Россия продолжает ночной террор украинцев. Оккупанты 12 октября выпустили по Запорожской области еще семь ракет. Под завалами оказались мирные люди, среди которых семья с ребенком.
- Вечером 11 октября Запорожская область снова оказалась под ударом оккупантов. На этот раз неспокойно было в Орехове и Степногорске.
- 9 октября русские войска атаковали Запорожье, зафиксировали десяток прилетов. Пострадали более 80 человек, 12 погибли, 60 находятся в больницах.