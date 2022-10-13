Поражение россиян на этом направлении фундаментально подорвет их планы в войне. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Ключевое направление

Эксперт отметил, что обстрелы Запорожья являются даже не отвлекающим маневром, а попыткой нанести упреждающий удар по ВСУ.

Россия очень боится, что ВСУ могут начать наступление в Запорожском направлении. Дело в том, что это направление важнейшее среди всех направлений, которые есть сегодня на линии фронта. Успехи ВСУ на нем полностью нивелируют всю кампанию, которую начал Путин в феврале против Украины,

– объяснил обозреватель.

По его словам, все потому, что наступление на Мелитополь будет означать, в частности:

освобождение города Энергодар и Запорожской АЭС;

освобождение Северокрымского канала;

выход ВСУ на Крымский перешеек.

"Это также будет означать полную ликвидацию сухопутного коридора в Крым, который сегодня временно "пробила" Россия. Поэтому они пытаются наносить огневые удары по Запорожью и всему направлению. Они боятся, чтобы ВСУ не начали там контрнаступление ", – добавил Жданов.

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Возможно ли наступление оккупантов

Специалист подчеркнул, что говорить о российском наступлении на сегодняшний день рано.

У них нет сил и средств для наступления. Если они справятся с мобилизацией и будут наращивать свои усилия и войска, тогда мы об этом можем поговорить в декабре или после Нового года.

– указал аналитик.

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