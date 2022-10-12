Там он встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. После этого Гросси снова едет в Киев.
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Гросси снова едет в Киев
Генеральный директор МАГАТЭ рассказал, что по договоренности с президентом Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге он вернется в Киев.
Продолжаются работы по созданию зоны охраны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС,
– заметил Гросси.
Отметим, что глава МАГАТЭ анонсировал свой визит в Киев и Москву 2 октября после того, как получил ответ от оккупантов, что генерального директора ЗАЭС содержат в изоляторе временного содержания. К счастью, его уже освободили из российского плена.
По словам Гросси, это задержание имеет очень значительное влияние, по крайней мере, на 2 из 7 незаменимых компонентов ядерной безопасности, которые он очертил в начале полномасштабной войны в Украине.
Он отправился в Киев уже 5 октября. Зеленский рассказал об итогах визита Гросси во время вечернего обращения.
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