Там он встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. После этого Гросси снова едет в Киев.

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Гросси снова едет в Киев

Генеральный директор МАГАТЭ рассказал, что по договоренности с президентом Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге он вернется в Киев.

Продолжаются работы по созданию зоны охраны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС,

– заметил Гросси.

Отметим, что глава МАГАТЭ анонсировал свой визит в Киев и Москву 2 октября после того, как получил ответ от оккупантов, что генерального директора ЗАЭС содержат в изоляторе временного содержания. К счастью, его уже освободили из российского плена.

По словам Гросси, это задержание имеет очень значительное влияние, по крайней мере, на 2 из 7 незаменимых компонентов ядерной безопасности, которые он очертил в начале полномасштабной войны в Украине.

Он отправился в Киев уже 5 октября. Зеленский рассказал об итогах визита Гросси во время вечернего обращения.

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