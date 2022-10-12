Там він зустрівся з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Після цього Гроссі знову їде в Київ.
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Гроссі знову їде до Києва
Генеральний директор МАГАТЕ розповів, що за домовленістю з президентом Володимиром Зеленським після зустрічей у Санкт-Петербурзі він повернеться до Києва.
Продовжуються роботи зі створення зони охорони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС,
– зауважив Гроссі.
Зауважимо, що голова МАГАТЕ анонсував свій візит до Києва та Москви 2 жовтня після того, як отримав відповідь від окупантів, що генерального директора ЗАЕС утримують в ізоляторі тимчасового тримання. На щастя, його вже звільнили з російського полону.
За словами Гроссі, це затримання має дуже значний вплив принаймні на 2 з 7 незамінних компонентів ядерної безпеки, які він окреслив на початку повномасштабної війни в Україні.
Він вирушив до Києва вже 5 жовтня. Зеленський розповів про підсумки візиту Гроссі під час свого вечірнього звернення.
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