Там він зустрівся з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Після цього Гроссі знову їде в Київ.

До теми Зеленський розповів, які існують загрози з боку Росії на території Запорізької АЕС

Гроссі знову їде до Києва

Генеральний директор МАГАТЕ розповів, що за домовленістю з президентом Володимиром Зеленським після зустрічей у Санкт-Петербурзі він повернеться до Києва.

Продовжуються роботи зі створення зони охорони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС,

– зауважив Гроссі.

Зауважимо, що голова МАГАТЕ анонсував свій візит до Києва та Москви 2 жовтня після того, як отримав відповідь від окупантів, що генерального директора ЗАЕС утримують в ізоляторі тимчасового тримання. На щастя, його вже звільнили з російського полону.

За словами Гроссі, це затримання має дуже значний вплив принаймні на 2 з 7 незамінних компонентів ядерної безпеки, які він окреслив на початку повномасштабної війни в Україні.

Він вирушив до Києва вже 5 жовтня. Зеленський розповів про підсумки візиту Гроссі під час свого вечірнього звернення.

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