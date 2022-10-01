Мурашова затримали близько 16:00, коли він їхав на своєму автомобілі в Енергодар з АЕС. Його автівку зупинив російський патруль.

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Окупанти помістили в ізолятор генерального директора ЗАЕС

У МАГАТЕ розповіли, що отримали відповідь від окупантів щодо затримання генерального директора Запорізької АЕС.

Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора української Запорізької АЕС, МАГАТЕ зв'язалося з відповідними органами та було проінформоване, що пан Мурашов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання,

– мовиться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що Агенство, відповідно до свого мандату щодо ядерної безпеки, активно шукало роз'яснень і сподівається на швидке та задовільне розв'язання цього питання.

МЗС України звернулося до міжнародних партнерів

Міністерство закордонних справ України засудило протиправне затримання Мурашова російськими окупантами.

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи також вжити рішучих заходів з цією метою", – мовиться в повідомленні.

У відомстві наголосили на негайній необхідності максимально мобілізувати зусилля світової спільноти задля демілітаризації й деокупації ЗАЕС. Адже її повернення під контроль України – це єдиний спосіб усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

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