Російські окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку. Українська сторона забила на сполох та закликала міжнародних партнерів до дій.
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МАГАТЕ вимагає від Росії пояснень
МАГАТЕ повідомило, що звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення щодо інформації про затримання гендиректора Запорізької АЕС.
Ми зв'язалися з російською владою і запитуємо роз'яснення,
– повідомили в організації.
МЗС України звернулося до міжнародних партнерів
Міністерство закордонних справ України засудило протиправне затримання російськими окупантами Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.
Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи також вжити рішучих заходів з цією метою,
– мовиться в повідомленні.
У відомстві наголосили на негайній необхідності максимально мобілізувати зусилля світової спільноти задля демілітаризації й деокупації ЗАЕС. У МЗС зазначили, що станцію потрібно повернути під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.
Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин,
– додали у міністерстві.
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