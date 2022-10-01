Російські окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку. Українська сторона забила на сполох та закликала міжнародних партнерів до дій.

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МАГАТЕ вимагає від Росії пояснень

МАГАТЕ повідомило, що звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення щодо інформації про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

Ми зв'язалися з російською владою і запитуємо роз'яснення,

– повідомили в організації.

МЗС України звернулося до міжнародних партнерів

Міністерство закордонних справ України засудило протиправне затримання російськими окупантами Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи також вжити рішучих заходів з цією метою,

– мовиться в повідомленні.

У відомстві наголосили на негайній необхідності максимально мобілізувати зусилля світової спільноти задля демілітаризації й деокупації ЗАЕС. У МЗС зазначили, що станцію потрібно повернути під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин,

– додали у міністерстві.

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