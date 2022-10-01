Вибух пошкодив електричний трансформатор, повідомили у МАГАТЕ. Наразі це не вплинуло на системи безпеки.

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Однак генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі стурбований ядерною та фізичною безпекою ЗАЕС.

Сьогодні присутні на ЗАЕС в Україні експерти МАГАТЕ були проінформовані про ще 2 вибухи мін за межами огородження станції,

– мовиться у повідомленні.

Вибухи на ЗАЕС

Біля Запорізької АЕС 29 вересня трапились ще 2 вибухи. Міни вибухнули за межами огородження станції. У МАГАТЕ одразу заспокоювали, нібито серйозних пошкоджень немає, але ситуація потребує розслідування.

У мережі повідомляли про пожежу в енергоблоці №2 Запорізької ЗАЕС. Проте в "Енергоатомі" цієї інформації не підтвердили. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко наголосив, що радіаційний фон перебуває в нормі.

Проте в "Енергоатомі" наголосили, що гарантувати повну безпеку ЗАЕС можна лише в один спосіб – створити безпекову зону, деокупувати станцію та повернути її під контроль України.

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