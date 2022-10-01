Взрыв повредил электрический трансформатор, сообщили в МАГАТЭ. Пока это не повлияло на системы безопасности.

Кстати, "Радиационное состояние в норме": в Украине прокомментировали внештатную ситуацию на ЗАЭС

Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен ядерной и физической безопасностью ЗАЭС.

Сегодня присутствовавшие на ЗАЭС в Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще 2 взрывах мин за пределами ограждения станции,

– говорится в сообщении.

Взрывы на ЗАЭС

Возле Запорожской АЭС 29 сентября произошло еще 2 взрыва. Мины взорвались за пределами ограждения станции. В МАГАТЭ сразу успокаивали, будто серьезных повреждений нет, но ситуация нуждается в расследовании.

В сети сообщалось о пожаре в энергоблоке №2 Запорожской ЗАЭС. Однако в "Энергоатоме" эту информацию не подтвердили. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко подчеркнул, что радиационный фон находится в норме.

Однако в "Энергоатоме" отметили, что гарантировать полную безопасность ЗАЭС можно только одним способом — создать зону безопасности, деоккупировать станцию и вернуть ее под контроль Украины.

Может заинтересовать – эксперт рассказал, что делать при взрыве на ЗАЭС: видео