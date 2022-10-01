Зав'язали очі та повезли

30 вересня близько 16:00 Мурашов їхав на своєму автомобілі в Енергодар з АЕС. Його зупинив російський патруль.

Раніше МАГАТЕ зафіксувало нові обстріли та вибухи на території Запорізької АЕС

Посадовця силоміць затримали та зав'язали йому очі. Після того чоловіка повезли у невідомому напрямку. Де він зараз і в якому стані – ніхто не знає.

Гендиректор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції,

– заявили в Енергоатомі.

Президент Енергоатому Петро Котін закликав окупантів негайно звільнити Мурашова і повернути його до виконання службових обов'язків. Крім того, він звернувся до МАГАТЕ з проханням залучити всі можливості для терміново звільнення очільника ЗАЕС.

Зауважимо, Мурашова призначили гендиректором Запорізької АЕС напередодні повномасштабної війни – 17 лютого.

Працівники ЗАЕС хочуть покинути станцію і виїхати з окупації

Працівники атомної електростанції виконують свою роботу під тиском та обстрілами вже багато місяців. Після того, як візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС не дав відчутних результатів, люди зрозуміли, що більше так не можуть.

За даними Генштабу, персонал станції більше не хоче співпрацювати з окупантами. Отож тепер співробітники шукають всі можливі способи, щоб виїхати з окупації.

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