На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують своє шоу з проведенням "референдуму". Та й ситуація в областях, які ворогові вдалося взяти під свій контроль, стала ще нестерпнішою. Тож звідти намагаються втекти ті, кому вже увірвався терпець.

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Співробітники ЗАЕС хочуть втекти з окупації

Як розповіли у Генштабі, на Запорізькій АЕС ситуація все ще напружена. Тож місія МАГАТЕ, за якою слідкував весь світ, сильного впливу на ворога не мала. Що й було передбачувано. І саме тому надходять відомості про те, що персонал станції більше не хоче співпрацювати з окупантами. Ба більше, він шукає шляхів вибратися з-під російської окупації.

Спостерігається напруга також на Херсонщині. Частина області повністю закрита як на в'їзд, так і на виїзд. У відомстві не зазначають, що стало причиною цього. Але розповіли про успіхи, яких напередодні вдалося досягнути у регіоні нашим військовим.

Так, уже підтвердили ураження скупчення особового складу та техніки росіян за минулі дні. Наприклад, у тому ж Херсоні вдалося знищити та вивести з ладу 7 вантажівок Урал, а в Мелітополі – до 10 одиниць техніки ворога та понад 20 російських бійців.

Неспокійно також у районах Токмака та Чернігівки Запорізької області. Там наші військові ліквідували ЗРК С-300, 5 одиниць військової техніки. Також поранень зазнали понад 50 російських загарбників.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде ознайомити з актуальною статистикою. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, цифра ліквідованих російських бійців упевнено наближається до позначки 60 тисяч.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося відправити на той світ 57 200 окупантів. Упродовж доби 25 вересня квитки на "концерт кобзона" отримали 500 загарбників.

Також у ворога стало значно менше техніки. На брухт уже вдалося перетворити 2290 танків, 4857 бойових броньованих машин, 1369 артилерійських систем, 330 РСЗВ, 172 засоби ППО, а також 131 одиницю спеціальної техніки.

А ще на балансі "другої армії світу" стало на 260 літаків, 224 гелікоптери, 970 БпЛА, 241 крилату ракету, 15 суден, 3711 автомобілів і автоцистерн менше.

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