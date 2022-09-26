Окупанти бояться саботажу
Загарбники продовжують проводити так звані "референдуми" на тимчасово окупованих та окупованих територіях України.
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Наголошують, що загарбники перевіряють телефони місцевих жителів, аби попередити їх можливу співпрацю з українськими силовими структурами.
Ворог посилює фільтраційні та контрсаботажні заходи. Значна увага приділяється перевірці персональних мобільних телефонів місцевих мешканців на співпрацю з Силами оборони України,
– йдеться у повідомленні.
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