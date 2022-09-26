Окупанти бояться саботажу

Загарбники продовжують проводити так звані "референдуми" на тимчасово окупованих та окупованих територіях України.

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Наголошують, що загарбники перевіряють телефони місцевих жителів, аби попередити їх можливу співпрацю з українськими силовими структурами.

Ворог посилює фільтраційні та контрсаботажні заходи. Значна увага приділяється перевірці персональних мобільних телефонів місцевих мешканців на співпрацю з Силами оборони України,

– йдеться у повідомленні.

Псевдореферендуми на окупованій території: головне

Окупанти уже назвали результати незаконних "референдумів" на Донбасі та Запоріжжі. За словами росіян, явка перевищила 50% та українці охоче брали участь у псевдоголосуваннях.

Загарбники влаштували виставу з "голосуванням" прямо біля Запорізької атомної електростанції. Невідомі чоловіки дочекалися, коли персонал станції почне виходити з ЗАЕС. Далі змішалися з натовпом та стали роздавати інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, видаючи себе за працівників станції.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей представники окупаційної влади ходять до будинків місцевих жителів з озброєними російськими військовими. Так людей намагаються змусити голосувати.

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