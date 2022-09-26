На тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять псевдореферендуми. Окупанти намагаються за допомогою масовки створити ілюзію того, що українці охоче беруть участь в цьому незаконному дійстві.

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Вистава "референдум" біля ЗАЕС

Як повідомляє Енергоатом, росіяни безрезультатно намагаються провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Чергову виставу вони влаштували біля Запорізької АЕС, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції,

– зазначили в телеграмі підприємства.

Велика група чоловіків дочекалась, коли закінчиться зміна на станції та персонал виходитиме з ЗАЕС. Тоді "заслані окупанти" змішались з натовпом та почали роздавали інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, вказуючи, що вони працівники станції.

Чоловіки вигукували слова на підтримку росії та псевдореферендуму. Опісля пішли до автобуса, де відбувалось незаконне "голосування", і показово заповнили бюлетені на камеру.

Справжні працівники ЗАЕС відмовились брати участь у псевдореферендумі

У Енергоатомі наголосили, що ця "вистава" від росіян є доказом того, що персонал Запорізької АЕС не хотів брати участь у "голосуванні" та підтримує Україну.

Серед патріотично налаштованих працівників Запорізької атомної станції ніхто не зголосився брати участь в окупантському фарсі, тож пропагандисти знову були змушені робити "гарну" картинку,

– завили в Енергоатомі.

Раніше з'явилась інформація, що окупанти назвали результати незаконних "референдумів" на Донбасі та Запоріжжі. За словами росіян, явка перевищила 50% та українці охоче брали участь у псевдоголосуваннях.

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