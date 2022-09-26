На временно оккупированных территориях Украины проводятся псевдореферендумы. оккупанты пытаются с помощью массовки создать иллюзию того, что украинцы охотно участвуют в этом незаконном действе.

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Спектакль "референдум" возле ЗАЭС

Как сообщает Энергоатом, россияне безрезультатно пытаются провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Очередной спектакль они устроили возле Запорожской АЭС, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции,

– отметили в телеграмме предприятия.

Большая группа мужчин дождалась, когда закончится смена на станции и персонал будет выходить из ЗАЭС. Тогда "ссылающиеся оккупанты" смешались с толпой и начали раздавать интервью российским пропагандистским СМИ, указывая, что они работники станции.

Мужчины выкрикивали слова в поддержку россии и псевдореферендума. Потом пошли в автобус, где проходило незаконное "голосование", и показательно заполнили бюллетени на камеру.

Настоящие работники ЗАЭС отказались участвовать в псевдореферендуме

В Энергоатоме подчеркнули, что этот "спектакль" от россиян является доказательством того, что персонал Запорожской АЭС не хотел участвовать в "голосовании" и поддерживает Украину.

Среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не вызвался участвовать в оккупантском фарсе, поэтому пропагандисты снова были вынуждены делать "хорошую" картинку.

– взвыли в Энергоатоме.

Ранее появилась информация, что оккупанты назвали результаты незаконных "референдумов" на Донбассе и Запорожье. По словам россиян, явка превысила 50%, и украинцы охотно участвовали в псевдоголосованиях.

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