Так, у квазіреспубліках та на окупованій частині Запоріжжя люди буцімто залюбки голосували на так званому референдумі. Про це стало відомо, зокрема, і з російських ЗМІ, передає 24 канал.

Важливо Як поводитися людям на окупованих територіях, якщо окупанти тягнуть на псевдореферендум

Українці буцімто радо голосували за приєднання до росії

Так, за "правдивими" даними пропагандистів, на Донбасі явка перевищила 50%, а на Запоріжжі становила 51.55%. Як повідомила "голова ЦВК" Олена Кравченко, лише в "лнр" за три дні голосування на "референдумі" про входження до складу росії явка була 76,09%, що становило понад 85 тисяч громадян квазіреспубліки.

Окрім того, за межами Запорізької області, як вигадали пропагандисти, проголосували нібито близько 32 тисяч українців за три дні. Ба більше, так звана голова виборчої комісії запорізького регіону Галина Катющенко заявила, що звернень щодо порушень порядку на референдумі у Запорізькій області не зафіксовано за підсумками третього дня голосування. А депутат Морозов, який був спостерігачем, запевнив, що законодавство під час проведення референдуму в "днр" було дотримано повною мірою.

Зверніть увагу! Росіяни проводять псевдореферендуми на територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей за "приєднання до росії". 27 вересня псевдоголосування має завершитися, а вже 29 вересня росія планує проголосити про анексію українських територій.

На "результати" референдумів відреагували в Україні

Усі ці фантазії окупантів прокоментував уже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Окрім "правдивості" даних він звернув увагу й на те, як ці псевдореферендуми проводилися.

Усі ми з вами знаємо, що українцям не потрібні ніякі референдуми і ніяка росія. І тому колаборанти, разом з озброєними рашистами, ходять по домівках та примушують людей ставити галочки в у недобюлетенях

– зазначив Куртєв.

Як і будь-хто в цивілізованому світі, у Запорізької міської ради є чітка позиція – проведення псевдореферендумів є абсолютно незаконним та суперечить і міжнародним правовим нормам, і Конституції України, і європейським цінностям.

Депутати Запорізької міської ради вже підготували проєкт звернення про невизнання проведених референдумів та їхніх результатів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Це звернення буде адресоване:

Президенту України,

Верховній Раді,

Кабінету Міністрів,

Міністерству іноземних справ,

Євровропарламенту,

Раді безпеки ООН.

Це наш дім, наша земля, наша Україна. Єдина і неподільна. І ми обовʼязково будемо боротися за її цілісність. Віримо в наших воїнів і в те, що все буде Україна!

– наголосив Анатолій Куртєв.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: що відомо

Бажання голосувати людей на так званих референдумах настільки велике, що окупантам доводиться зі зброєю ходити по домівкам. Зокрема, подібні випадки фіксували й на Запоріжжі. Ба більше, у Бердянську, напередодні карикатурних заходів, завезли автобусами масовку з Криму. Це попри заяви, що окупанти назбирали людей в дільничні комісії серед місцевих.

Як повідомив Сергій Гайдай, на Луганщині "референдум" відбувається на швидку руку у квартирах та дворах під пильним наглядом росіян зі зброєю. Ба більше, вони погрожують у разі непокори вибивати двері.

Окрім того, тих, хто голосує проти входження в склад росії, окупанти заносять у спеціальні списки. Також завдяки цьому шоу та обходів по квартирах окупанти шукають чоловіків для мобілізації.

Зверніть увагу – На "референдум" завезли масовку, а з Запоріжжя не випускають людей: дивіться відео