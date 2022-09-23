Річ у тім, що для громадян України участь у "голосуванні" стає сприянням ворогу, оскільки полегшує реалізацію завдань, які той ставить перед собою.

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Як діяти під час проведення росією фейкових "референдумів"

Найкращий вихід – це не дати окупантам можливості пред'явити необхідний обсяг бюлетенів, власноручно заповнених людьми. Нехай навіть ці бюлетені відіграватимуть лише пропагандистську роль і не матимуть юридичної сили.

Українська влада радить виїхати за межі тимчасово окупованої території. Однак ухилятися від участі в псевдореферендумі потрібно обережно, не наражаючи себе на небезпеку насильства чи потрапляння в "чорні списки" російських карателів.

Щоб ухилитися від голосування на дільниці:

не відвідуйте в ці дні місця, де облаштовані дільниці;

уникайте в дні проведення фейкового "референдуму" людних місць, зокрема торгових площ, вокзалів, місць проведення дозвілля.

Для того, щоб окупанти не отримали ваш "голос" удома, мінімізуйте вірогідність зустріти їх там у ці дні. Змініть своє місце перебування, зачиніться й не подавайте ознак вашої присутності в приміщенні.

Відкритий конфлікт з організаторами псевдореферендуму може бути небезпечним. Натомість можна спробувати обґрунтувати відмову "голосувати":

"уже сходив і віддав голос",

"боюся голосувати",

"не дозволяють релігійні переконання,

"поставте самі за мене помітку в бюлетені".

Пам'ятайте, що не брати участь у фейковому референдумі правильно. Однак у випадку неможливості ухилитися від цього через загрозу власній безпеці, варто передусім думати про безпеку. Саме "голосування" не є кримінальним правопорушенням,

– мовиться в інформаційному бюлетені.

Чого категорично неможна робити

За жодних обставин не допомагайте російським загарбникам в організації проведення псевдореферендуму:

не погоджуйтесь працювати в комісії,

не агітуйте за участь у "референдумі",

не надавайте матеріального та логістичного сприяння в організації процесу.

Зверніть увагу! Такі дії є серйозним правопорушенням і передбачають кримінальну відповідальність (до 15 років позбавлення волі).

Для чого кремлю фальсифіковані результати голосування

В Інституті вивчення війни вважають, що насамперед ці псевдореферендуми спрямовані на внутрішню аудиторію. Кремль може використати сфальсифіковані результати фіктивних референдумів для незаконної анексії всіх окупованих частин України.

Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості росії щодо формування збройних сил, закликавши росіян йти добровольцями на війну, аби "захистити" нещодавно заявлену російську територію.

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