Гауляйтери окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей заявили про проведення псевдореферендумів, які начебто відбудуться з 23 по 27 вересня.

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Путін може оголосити "частиною росії" і неокуповані території

Кремль планує використовувати сфальсифіковані результати фіктивних референдумів для незаконної анексії всіх окупованих частин України. І цілком ймовірно, що агресори можуть оголосити "частиною росії" й неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Для чого росії потрібні "референдуми"

Експерти вважають, що насамперед ці псевдореферендуми спрямовані на внутрішню аудиторію.

Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості Росії щодо формування збройних сил, закликавши росіян йти добровольцями на війну, аби "захистити" нещодавно заявлену російську територію,

– мовиться у повідомленні.

Ще одна причина – мобілізація

У кремлі, вочевидь, усвідомили, що нинішніх російських сил недостатньо для завоювання України. А добровільна мобілізація не задовольняє вимогам російських збройних сил.

Таким чином путін, ймовірно, встановлює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного військового призову. Путін може вважати, що він може апелювати до російського етнонаціоналізму та захисту нібито "російських народів".

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