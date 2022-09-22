У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Херсонщині окупанти під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Також триває формування так званих "виборчих комісій".

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Окупанти заборонили покидати Старобільськ

Повідомляється, що на Луганщині окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати Старобільськ протягом 23 – 27 вересня. Під дулами автоматів росіяни намагаються змусити людей взяти участь у "референдумі".

За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні",

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також ворог намагається провести паспортизацію на тимчасово захопленій території Запорізької області. Там місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства росії обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Що відомо про "референдуми"

19 вересня гауляйтери на тимчасово окупованих територіях України в один голос заявили про потребу в так званому "референдумів". Загарбники хочуть 23 – 27 вересня провести фейкові "референдуми" на окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини та Донеччини.

Після псевдореферендуму гауляйтери планують звернутися до владіміра путіна, щоб включити окуповані території до складу росії. Лідер кремля владімір путін пообіцяв підтримати фейкові "референдуми" на окупованих територіях України.

В Інституті з вивчення війни пов'язують бажання окупантів негайно провести "референдуми" з панікою прокремлівських режимів на тлі контрнаступу ЗСУ.

У МЗС України закликали посилити санкції проти росії через так звані "референдуми". Зауважимо, що світові лідери запевнили Україну у підтримці та наголосили, що не визнаватимуть будь-які "референдуми" окупантів.

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