Міністерство закордонних справ 20 вересня опублікувало коментар щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Зазначили, що такі "референдуми" не матимуть жодних юридичних наслідків.

До теми Через російські "референдуми" Україні лише швидше даватимуть зброю, – Подоляк

"Ані Україна, ані міжнародна спільнота не визнають їхні нікчемні результати", – наголосили в МЗС.

Вся територія України буде вільною

Міністерство закордонних справ прирівнює псевдореферендуми до примусової паспортизації мешканців тимчасово окупованих українських територій. Це є намаганням легітимізувати наслідки загарбницької війни.

Скільки не проводила б росія незаконних голосувань на тимчасово захоплених територіях України, результат буде один: всі українські території будуть звільнені від російської окупації, – запевнили у відомстві.

Додали, що кремль отримає найсуворішу відповідальність за терор, воєнні злочини в Україні.

Зауважте Це понт і свідчить про паніку в кремлі, – Фейгін пояснив хвилю заяв про "референдуми"

Визнати росію спонсоркою тероризму

Окупанти та колаборанти, які організовують фейкові голосування, фігуруватимуть у кримінальних провадженнях. Компетентні органи України шукатимуть злочинців і притягнуть до відповідальності.

"Україна закликає міжнародних партнерів рішуче засудити намір росії провести протиправне голосування на тимчасово окупованих територіях України, накласти нові санкції та визнати її державою-спонсором тероризму", – заявили в МЗС.

Зверніть увагу – Подоляк про плани окупантів на загарбаних територіях: дивіться відео