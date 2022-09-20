Навіщо росії "референдуми" на окупованих територіях

Це свідчить про неабияку паніку в кремлі, спричинену контрнаступом українських військ. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, у москві щиро вважають, що якщо форсувати питання незаконного визнання окупованих територій російськими, то вмикається ця горезвісна прийнята в радбезі та держдумі росії доктрина, яка дозволяє застосовувати усі засоби для забезпечення безпеки та територіальної цілісності територій країни-агресорки.

Тобто вони тим самим намагаються зробити жест в бік України та Заходу. Мовляв, якщо ви продовжите наступ на вже російські території, то ми застосуємо усі ці засоби, зокрема ядерну зброю і так далі,

– пояснив Фейгін.

Він переконаний, що це чистий "понт", що є способом якоїсь частини оточення путіна спробувати взяти ситуацію під контроль. Хоч зараз російська верхівка і повторює, що "паніки немає", але насправді це є свідченням того, що вона є. Вони могли б й далі вдавати, що спокійно готуються до "референдумів", які, звісно, проводити не збиралася, але тут з'явилася необхідність різко активізувати цей процес.

"Навіщо вам все це форсувати, якщо ви так сильно впевнені, що зможете "захистити" вже окуповані з 24 лютого території, який у цьому сенс?", – риторично запитав російський правозахисник.

"Референдуми" заженуть росію у пастку

Фейгін вважає, що це питання ще остаточно не вирішене у кремлі. Там є група тих, хто не без причини хвилюється, що Україна продовжить контрнаступ, і не отримає достойної, на їхню думку відповіді.

Однак проведення "референдумів" із заготовленим результатом може загнати росію у пастку, з якої немає виходу. Якщо окупанти застосують ядерну або хімічну зброю, я це передбачає їхня доктрина, то наслідки будуть непередбачуваними і незворотними. Бо в такому випадку можуть і відповісти ядерною зброєю по росії, і ліквідувати путіна, і ввести війська НАТО щонайменше на територію України.

Усе можливо, тому що це ситуація, за якої знімаються всі обмеження. Всі, які були,

– констатував Фейгін.

Якщо ж відповідних до доктрини заходів путін не застосовуватиме, це лише підтвердить, що він – слабак, і означатиме, що він втрачає території.

Російський правозахисник вважає, що москва не захоче ставити себе у таке становище. Відтак, з "референдумами", ймовірно, почекають, адже немає жодної впевненості у тому, що вони приведуть до призупинення бойових дій, чого зараз кремль добивається на всіх рівнях.

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