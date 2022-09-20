На цьому зробили акцент в Інституті з вивчення війни. У своєму свіжому звіті аналітики зауважили, що успішний контрнаступ ЗСУ змушує ворога шалено панікувати.

Читайте також Завершення війни до морозів чи ядерна зима: на що варто очікувати українцям до кінця 2022 року

Окупанти вимагають негайних "референдумів"

Як зазначають укладачі звіту, маріонетки з Донецької та Луганської області вимагають негайно ж провести "референдум". Вони роблять це не просто так, адже фактичне визнання цих областей територією росії буквально розв'яже їй руки. Мовляв, тоді Україна нападе на країну-агресорку, тож можна буде оголосити повномасштабну війну. Але є одне "але": у кремлі це могли зробити давно, але так і не наважилися.

Що стосується "референдумів", то цю ідею підтримують також кремлівські пропагандисти. Так, ціла маргаріта сімоньян вважає, що їх однозначно потрібно провести. Мовляв, варто повторити "кримський сценарій". Вона, власне, і підтвердила той факт, що росії було б вигідно це зробити, щоб протистояти контрнаступу. Єдина поправка на те, що невдовзі нікому буде воювати.

Аналітики зауважили, що відповідний підхід не послідовний. Хоча б тому, що всю Донецьку та Луганську області окупанти не контролюють. Тож, якщо ворог і анексує їх, то частину Донбасу все одно тримає під своїм контролем Україна.

"Бавовна" у Криму показала немічність росії

Згідно з міркуваннями аналітиків, достатньо звернути увагу на реакцію на вибухи у Криму. Хоч росія визнала його своїм, завдавати ударів у відповідь за "бавовну" на півострові вона не стала. Тож залишається відкрите питання: чи наважиться путін відкрито заявити про протистояння НАТО. Якщо ж так, то чи буде у нього достатньо сил?

Водночас слід розуміти, що часткова анексія може зіграти ворогові на руку. Не виключено, що російське керівництво вже не знає, як зупинити просування ЗСУ через річку Оскіл на Луганщині. Тож "референдуми" дозволять вербувати додаткові сили як з росії, так і з територій, захоплених від 24 лютого 2022 року.

Ворогові надзвичайно важливо провести такого роду мобілізацію. Вона дозволить заповнити розбиті та деморалізовані підрозділи. Бо хоч яким би значним не було військо ворога, на фронті перемагає стратегія, а не кількість.

Маріонетки путіна на Донбасі могли не просто так заговорити про негайні "референдуми". Таким чином вони прагнуть зберегти територію, яку захопили ще з 2014 року. А це означає, що цього разу вони шалено бояться того, що втратять владу.

Що ж стосується Півдня, то там усе значно складніше. Псевдореферендумами там і не пахне, хоч і постійно відбуваються якісь там підготовки. Самі ж гауляйтери по 100 разів пересовують дати. Зокрема це пов'язано з тим, що місцеве населення не лише чинить шалений спротив. Воно ще й допомагає знищувати ворогів зсередини. І робить це майстерно.

Зауважимо, що росіяни вже використовують безробітних у Херсоні. Вони працюватимуть у "виборчих комісіях". Про це розповів активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що деякі люди можуть взагалі не знати, що вони вписані у якісь списки. Хоча, слід розуміти, що вони містять також і справжніх колаборантів, які підтримують окупаційний режим.

Варте уваги – Арестович розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео