Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, невідомо, чи ці безробітні взагалі знають про свою участь у так званих "комісіях". Раніше ці списки оприлюднив Центр національного спротиву.

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До "комісій" могли залучити людей, які потребували гуманітарної допомоги

Як зазначив Молчанов, деякі колаборанти просто вписують туди своїх знайомих. До прикладу, один фейковий "голова сільради" записав туди безробітних односельців. Людей могли або змушувати туди долучитися, або вони взагалі не знали, що перебувають у цих списках. Хоч, звісно, серед них є й справжні колаборанти.

Їх могли додати зі списків нужденних, які потребують допомоги. Або, можливо, зі старих списків з сільрад чи старостатів. Чи списки людей, які були змушені звернутися по гуманітарну допомогу від окупантів. Або ж намагалися урвати якийсь шмат і не подумали, що персональні дані будуть використані проти них. Хоч їх про це попереджали,

– зазначив Молчанов.

Активіст нагадав, що участь у так званих "комісіях" – це тюремний термін на 12 років з конфіскацією майна. Не варто співпрацювати з російськими окупантами.

Сам Молчанов знайшов у цих списках кілька знайомих прізвищ. Однак він їх поки не називає, адже не впевнений, чи люди дійсно долучилися до "комісій" добровільно.

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Нагадаємо, на Херсонщині ворожа ДРГ намагалися проникнути в тил одного з українських підрозділів. На щастя, групу окупантів з 10 осіб вдалося оперативно виявити. Зав'язався стрілецький бій – загарбники з втратами відступили.