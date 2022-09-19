Відповідну інформацію станом на 13 годину 19 вересня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там додали, що наші бійці у небі над Херсонщиною збили ворожий штурмовик Су-25.
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ЗСУ вразили ворожу ДРГ
Близько опівночі (мовиться про ніч проти 19 вересня – 24 канал) в районі Архангельського ворожа ДРГ кількістю до 10 осіб намагалася зайти в тил нашого підрозділу, але була виявлена та уражена,
– повідомило командування "Півдня".
Там додали, що в результаті стрілецького бою ворог із втратами відступив. На жаль, росіяни продовжують оборонятись, завдають ракетно-артилерійські удари по позиціях наших військ.
Окрім того, на окремих ділянках лінії зіткнення росіяни намагаються:
- контратакувати;
- вести аеророзвідку;
- а також вишукувати способи проникнення в тил наших позицій.
Ба більше, ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують порушувати систему управління та логістичного забезпечення ворога, а також вражати їхню живу силу та бойову техніку.
Коротко про ситуацію на фронті
- 19 вересня керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники на Херсонщині опинились затиснуті між силами оборони та правим берегом. ЗСУ запропонували їм здатись.
- Ще 14 вересня Наталія Гуменюк розповіла, що майже вся Херсонщина під вогневим контролем ЗСУ. Наші військові просуваються, а ворог панікує.
- Також Наталія Гуменюк пояснила, що справжні цілі росіян зрозуміти важко. Адже у випадку, якщо вони намагаються перегрупувати сили, то насправді ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю територію Херсонщини, де вони намагаються це зробити.
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