Відповідну інформацію станом на 13 годину 19 вересня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там додали, що наші бійці у небі над Херсонщиною збили ворожий штурмовик Су-25.

Читайте також Окупанти затиснуті між ЗСУ та правим берегом Дніпра: їм запропонували здатися

ЗСУ вразили ворожу ДРГ

Близько опівночі (мовиться про ніч проти 19 вересня – 24 канал) в районі Архангельського ворожа ДРГ кількістю до 10 осіб намагалася зайти в тил нашого підрозділу, але була виявлена та уражена,

– повідомило командування "Півдня".

Там додали, що в результаті стрілецького бою ворог із втратами відступив. На жаль, росіяни продовжують оборонятись, завдають ракетно-артилерійські удари по позиціях наших військ.

Окрім того, на окремих ділянках лінії зіткнення росіяни намагаються:

контратакувати;

вести аеророзвідку;

а також вишукувати способи проникнення в тил наших позицій.

Ба більше, ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують порушувати систему управління та логістичного забезпечення ворога, а також вражати їхню живу силу та бойову техніку.

Коротко про ситуацію на фронті

19 вересня керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники на Херсонщині опинились затиснуті між силами оборони та правим берегом. ЗСУ запропонували їм здатись.

Ще 14 вересня Наталія Гуменюк розповіла, що майже вся Херсонщина під вогневим контролем ЗСУ. Наші військові просуваються, а ворог панікує.

Також Наталія Гуменюк пояснила, що справжні цілі росіян зрозуміти важко. Адже у випадку, якщо вони намагаються перегрупувати сили, то насправді ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю територію Херсонщини, де вони намагаються це зробити.

Дивіться також – Наталія Гуменюк прокоментувала провокації окупантів в Херсоні: відео