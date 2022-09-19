Так, ми вже неодноразово бачили, що в діях росіян немає ніякої логіки або здорового глузду. Про це 24 каналу розповіла голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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У діях росіян немає логіки, тому важко зрозуміти їхні цілі

За її словами, ми можемо побачити та спрогнозувати, що загарбники намагаються взяти "розбіг". Однак бігти їм вже не буде куди, оскільки там, де вони лишають територію – українські захисники її займають.

Якщо вони намагаються перегрупувати сили, то нагадаю, що ми тримаємо під вогневим контролем майже всю територію Херсонщини, де вони намагаються це зробити,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Якщо ж окупанти намагаються просто скласти зброю та повернутися назад, то тут вже їхнє військово-політичне керівництво вжило певні заходи. Так, росія направила на Херсонщину кадирівців, які зупиняють російських військових, якщо ті намагаються втекти.

Яка ситуація на Херсонщині: коротко

У західній частині Херсонщини окупанти намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення. Вони хочуть уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій на Харківщині. Протягом останніх кількох місяців росіяни значно посилили захід Херсонської області.

Загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині постійно намагаються відновити зруйновані ЗСУ переправи та зводити нові, проте ЗСУ їх ефективно руйнують. Окупанти також використовують баржі для переправлення військової техніки та особового складу. Одну з них 17 вересня наші бійці знищили.

15 вересня оперативне командування "Південь" повідомило, що українські захисники вдарили по окупантах у передмісті Херсона й унеможливили ремонт Каховського мосту.

Російські військові продовжують укріплювати свої оборонні позиції на тимчасово окупованій Херсонщині. Зокрема, змушують цивільних будувати фортифікаційні споруди біля Чонгара. Так, бійці "другої армії світу" погрожують мирному населенню вбивствами, якщо ті відмовляться.

Додамо, що українські захисники вже звільнили чотири громади на Херсонщині. Попри обстріли, українці повертаються додому та починають ремонтувати свої пошкоджені будинки. В цьому допомагають міжнародні благодійні організації, які забезпечують людей будівельними матеріалами.