Воїни тіктока намагаються триматися на відстані, зокрема там, куди наразі не дістає вогневий контроль українських захисників. Про це 24 каналу розповіла речниця командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Кадирівці не дають російським військовим втекти

Вони самі себе вважають елітними військами, а не царська то справа – йти попереду,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Так, кадирівці тримаються позаду і більше застосовуються там, де треба чинити тиск на місцеве населення або "згуртувати" тих, хто розслабився на передовій. У російської окупаційної армії виникла нова проблема – вони починають вишукувати військових, які намагаються дезертувати.

"Вони починають вишукувати своїх. Тих, хто перевдягнувся у цивільне і намагається втекти з поля бою у такий спосіб – під виглядом місцевого населення евакуюватися хоча б у Крим", – розповіла Гуменюк.

Отже, кадирівці там дійсно потрібні та виконують функцію загороджувального загону для російських військових.

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