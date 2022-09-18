Воїни тіктока намагаються триматися на відстані, зокрема там, куди наразі не дістає вогневий контроль українських захисників. Про це 24 каналу розповіла речниця командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Кадирівці не дають російським військовим втекти
Вони самі себе вважають елітними військами, а не царська то справа – йти попереду,
– зауважила речниця ОК "Південь".
Так, кадирівці тримаються позаду і більше застосовуються там, де треба чинити тиск на місцеве населення або "згуртувати" тих, хто розслабився на передовій. У російської окупаційної армії виникла нова проблема – вони починають вишукувати військових, які намагаються дезертувати.
"Вони починають вишукувати своїх. Тих, хто перевдягнувся у цивільне і намагається втекти з поля бою у такий спосіб – під виглядом місцевого населення евакуюватися хоча б у Крим", – розповіла Гуменюк.
Отже, кадирівці там дійсно потрібні та виконують функцію загороджувального загону для російських військових.
Гуменюк пояснила завдання кадирівців на Херсонщині: дивіться відео
Ситуацій на окупованій Херсонщині останні новини
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