Воины тиктока пытаются держаться на расстоянии, в частности там, куда пока не достает огневой контроль украинских защитников. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Кадыровцы не дают российским военным сбежать
Они сами себя считают элитными войсками, а не царское это дело – идти впереди,
– отметила спикер ОК "Юг".
Так, кадыровцы держатся сзади и больше применяются там, где нужно оказывать давление на местное население или "сплотить" расслабившихся на передовой. В российской оккупационной армии возникла новая проблема – они начинают выискивать военных, пытающихся дезертировать.
"Они начинают выискивать своих. Тех, кто переоделся в гражданское и пытается сбежать с поля боя таким образом – под видом местного населения эвакуироваться хотя бы в Крым", – рассказала Гуменюк.
Поэтому, кадыровцы там действительно нужны и выполняют функцию заградительного отряда для российских военных.
Гуменюк объяснила задачу кадыровцев в Херсонской области: смотрите видео
Ситуации в оккупированной Херсонской области последние новости
- Украинские защитники уже освободили четыре общины в Херсонской области. Вопреки обстрелам, украинцы возвращаются домой и начинают ремонтировать свои поврежденные дома. В этом помогают международные благотворительные организации, которые снабжают людей строительными материалами.
- Захватчики во временно оккупированной Херсонской области постоянно пытаются восстановить разрушенные ВСУ переправы и возводить новые, однако ВСУ их эффективно разрушают. Оккупанты также используют баржи для переправки военной техники и личного состава. Одну из них 17 сентября наши бойцы уничтожили.
- Россияне из-за страха контрнаступления Украинских Вооруженных Сил начали строить укрепления не только на правом берегу Херсонской области, а уже и на левом. Это значит, что оккупанты все еще готовятся к обороне и имеют для этого определенный ресурс.
- В центре Херсона 16 сентября произошел взрыв. Поэтому оккупанты и коллаборационные власти в панике. Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что захватчики суетливо собирают вещи.