Воины тиктока пытаются держаться на расстоянии, в частности там, куда пока не достает огневой контроль украинских защитников. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Кадыровцы не дают российским военным сбежать

Они сами себя считают элитными войсками, а не царское это дело – идти впереди,

– отметила спикер ОК "Юг".

Так, кадыровцы держатся сзади и больше применяются там, где нужно оказывать давление на местное население или "сплотить" расслабившихся на передовой. В российской оккупационной армии возникла новая проблема – они начинают выискивать военных, пытающихся дезертировать.

"Они начинают выискивать своих. Тех, кто переоделся в гражданское и пытается сбежать с поля боя таким образом – под видом местного населения эвакуироваться хотя бы в Крым", – рассказала Гуменюк.

Поэтому, кадыровцы там действительно нужны и выполняют функцию заградительного отряда для российских военных.

Гуменюк объяснила задачу кадыровцев в Херсонской области: смотрите видео

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