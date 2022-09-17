Ранее Сергей Братчук рассказал, что между кадыровцами и вагнеровцами может разразиться настоящая война.

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Перестрелка в Херсоне могла возникнуть среди путинской орды

Сегодня, 17 сентября, в сети появились видео со звуками взрывов и стрельбой во временно оккупированном Херсоне. Множество местных телеграм-каналов сообщают о перестрелке с тяжелым вооружением и гранатами – в городе начались настоящие уличные бои.

Представитель Одесской ОВА считает, что это может быть то, о чем он говорил сегодня же – перестрелка между вагнеровцами и кадыровцами.

Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня,

– сказал Братчук.

На место обстрелов съехались русские пропагандисты. Они заявили, что в городе проходит некая "антитеррористическая операция".

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У российских пропагандистов случилась истерика

Пропагандисты мгновенно отреагировали на перестрелку в центре Херсона. Они начали успокаивать россиян, что на самом деле вагнеровцы и кадыровцы там не воюют.

Там якобы происходит ликвидация ДРГ. В то же время в российских СМИ утверждают, что никакого "прорыва" украинских сил в регион нет.

Немного погодя пропагандисты заявили, что диверсионную группу якобы ликвидировали, однако в городе еще остались "некоторые очаги сопротивления". Согласно сообщениям экстренных служб, пострадавших среди мирного населения во время проведения "контртеррористической операции" не было.

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Путин открыл ящик Пандоры

Ранее Сергей Братчук рассказал, что в настоящее время почти во всех регионах путинской россии создают национальные батальоны. Братчук убежден, что таким образом пути открыл ящик Пандоры. И если не все батальоны уйдут в Украину, то между ними "начнется резня".

Он добавил, что уже есть стычки между кадыровцами и вагнеровцами и они "когда-то себя перестреляют".

Все эти батальоны они начнут гражданскую войну на россии,

– убежден он.

Добавим, что 10 сентября ВСУ уничтожили более 180 оккупантов в Херсоне, ударив по зданию ООО "Алкоресурс", где размещался личный состав и военная техника противника. Оккупанты 5 дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

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