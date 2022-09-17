Раніше Сергій Братчук розповів, що між кадировцями та вагнерівцями може спалахнути справжня війна.

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Перестрілка у Херсоні могла виникнути серед путінської орди

Сьогодні, 17 вересня, у мережі з'явилися відео зі звуками вибухів та стріляниною у тимчасово окупованому Херсоні. Безліч місцевих телеграм-каналів повідомляють про перестрілку з важким озброєнням та гранатами – у місті почались справжні вуличні бої.

Речник Одеської ОВА вважає, що це може бути те, про що він говорив сьогодні ж – перестрілка між вагнерівцями та кадировцями.

Я недаремно казав, що кадирівці почнуть воювати з вагнерівцями. Але навіть не думав, що вже сьогодні,

– сказав Братчук.

На місце обстрілів з'їхалися російські пропагандисти. Вони заявили, що у місті відбувається якась "антитерористична операція".

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У російських пропагандистів трапилась істерика

Пропагандисти миттєво відреагували на перестрілку в центрі Херсона. Вони почали заспокоювати росіян, що насправді вагнерівці та кадировці там не воюють.

Там буцімто відбувається ліквідація ДРГ. Водночас у російських ЗМІ переконують, що жодного "прориву" українських сил у регіон немає.

Трохи згодом пропагандисти заявили, що диверсійну групу нібито ліквідували, проте в місті ще лишилися "деякі осередки опору". Згідно з повідомленнями екстрених служб, постраждалих серед мирного населення під час проведення "контртерористичної операції" не було.

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Путін відкрив ящик Пандори

Раніше Сергій Братчук розповів, що нині майже по всіх регіонах путінської росії створюють національні батальйони. Братчук переконаний, що таким чином путін відкрив ящик Пандори. І якщо не всі батальйони підуть в Україну, то між ними "почнеться різня".

Він додав, що вже є сутички між кадирівцями й вагнерівцями й вони "колись себе перестріляють".

Усі ці батальйони вони почнуть громадянську війну на росії,

– переконаний він.

Додамо, що 10 вересня ЗСУ знищили понад 180 окупантів у Херсоні, вдаривши по будівлі ТОВ "Алкоресурс", де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Окупанти 5 днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.

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