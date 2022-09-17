Так, в кількох наших містах мали б відзначатись їхні дні – дні міста. Зокрема, в Херсоні та Бердянську. Про це Зеленський сказав у традиційному вечірньому зверненні.

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Міста обов'язково деокупують

Однак президент наголосив, що ці міста залишаються в окупації лише поки що. Українська влада жодної хвилини не забуває про них.

Хоч би які сили окупанти витрачали на них, хоч би що вони там розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну,

– додав глава держави.

Він переконаний, що ці міста ми обовʼязково повернемо. Так само як Київщину, Чернігівщину й Сумщину, Харківщину.

Після рашизму не залишається нічого живого

Зеленський зазначив, всюди, де є Україна, буде наш прапор. Ніде не залишиться цього звірства – рашизму. Політик додав, що росіяни повторюють те, що робили нацисти. Він згадав табори, де збирають людей, щоб убити, депортації, спалені міста й села, масові поховання, катівні, жорстокі знущання з людей.

Президент констатував, що нічого живого не залишається після рашизму.

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