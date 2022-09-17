Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин. По его словам, частично это объясняется тем, что заявления о начале контрнаступления в Херсонской области стали маневром, чтобы отвлечь внимание врага от других участков фронта.

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"В Херсонской области враг готовился к обороне. К тому же можно делать выводы, опираясь на ту информацию, которую мы сейчас имеем, что удар там сковал силы врага ", – отметил военный эксперт.

"Есть конкретное продвижение на Юге Украины"

Важным моментом является то, что, несмотря на всю подготовку россиян и создание эшелонированной обороны, ВСУ все равно продвигаются на Юге и освобождают населенные пункты. Например, значимым моментом было освобождение Высокополья

Иголь Левин Военный эксперт Несмотря на сложные условия, когда враг знал про контрнаступление на Херсонщине и готовился к нему, Украина все равно наступает. Действия ВСУ на этом направлении не были просто рейдом, когда военные выдвинулись вперед, нанесли удар врагу и снова отошли. Нет, есть конкретное продвижение на Юге Украины.

Он добавил, что количество деоккупированных населенных пунктов на Южном направлении может быть больше, чем об этом говорят официально.

"Там продолжаются боевые действия, украинские части двигаются вперед. Через некоторое время Генштаб сообщит о новых уволенных населенных пунктах ", – сказал военный эксперт.

Почему не удается стремительно освободить Херсонщину

Темп контрнаступательных действий в Херсонской области связан с особенностями рельефа региона. Ведь в отличие от Харьковщины, где многие бои происходили в условиях городской застройки, на Юге фактически повсюду степи.

Война идет за каждую лесопосадку. Боевые действия происходят следующим образом: врага выбивают из одной лесопосадки, и он переходит в другую,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что есть еще несколько факторов, замедляющих наступление на Херсонщине.

Многие поля, а также пути для продвижения техники заминированы.

Оккупанты на Юге Украины подготовились к наступлению ВСУ, в частности позаботились об эшелонированной обороне. Речь идет о том, что враг создал систему окопов. Когда россияне отходят от одних позиций, они переходят на другие – уже готовы.

ВСУ дают отпор противнику на Юге

Несмотря на это, ВСУ удается успешно противостоять противнику. В частности, украинские военные уничтожают логистику россиян и мешают переправлять технику на другой берег Днепра.

Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед. За это приходится платить высокую цену. Но даже в этих сложных условиях ВСУ все равно способны деоккупировать населенные пункты,

– подчеркнул Левин.

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Ситуация на Юге Украины: последние новости

ВСУ сообщили, что установили огневой контроль почти над всей оккупированной Херсонщиной. Это оказывает существенное влияние на ситуацию на фронте, поскольку враги в суматохе пытаются скрыться.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, ВСУ пытаются контролировать логистику войск врага на глубине 50 километров.

В Херсоне, Бердянске и Луганске нашли убитыми коллаборантов. Эти события заставили задуматься предателей в Запорожье. Коллаборанты массово выходят на связь с украинскими спецслужбами по заключению соглашения об отмене или отсрочке их ответственности.

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