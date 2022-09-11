Из-за сногсшибательных успехов ВСУ по освобождению десятков населенных пунктов Харьковщины будет трудно людей убедить в обратном. Однако это не совсем так. Об этом на эксклюзивном стриме 24 канала сказал активист и политолог Владимир Молчанов.

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Как он объяснил, силы, которые сосредоточены в Херсонской области для наступления, а также для артиллерийского сопровождения и уничтожения позиций россиян в тылу и их коммуникаций – как минимум равны тем, что сосредоточили в Харьковской области.

Так было ли херсонское наступление отвлекающим маневром? Нет, не было,

– подчеркнул Молчанов.

И добавил, что в Херсонской области объявляют об освобождении примерно по одному селу за два дня.

"Главная проблема, что наступление на Юге продвигается несколько медленнее, состоит в том, что враг уделял больше внимания этому направлению – строил укрепления и обустраивал позиции, окопы, блиндажи и полевые склады", – подчеркнул активист.

Это значит, что работы для украинских защитников остается много, но, наконец, позиции россиян "посыпятся".

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ВСУ упорно продвигаются

В ISW отметили, что ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 тысяч квадратных километров за последние дни. Речь идет о периоде с 6 сентября.

Специалисты отмечают, что это больше территории, чем российские силы, захватили за все свои операции с апреля.