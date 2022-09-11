Через карколомні успіхи ЗСУ зі звільнення десятків населених пунктів Харківщини, буде важко людей переконати у зворотному. Однак це не зовсім так. Про це на ексклюзивному стрімі 24 каналу сказав херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов.
Увага ЗСУ продовжують повертати свої території: карта масштабності українського наступу
Як він пояснив, сили, які зосереджені на Херсонщині для наступу, а також для артилерійського супроводу та знищення позицій росіян в тилу та їхніх комунікацій – як мінімум дорівнюють тим, що зосередили на Харківщині.
Тож чи був херсонський наступ відволікаючим маневром? Ні, не був,
– наголосив Молчанов.
І додав, що на Херсонщині оголошують про звільнення приблизно по одному селу за два дні.
"Головна проблема, що наступ на Півдні просувається дещо повільніше, полягає в тому, що ворог приділяв більше уваги цьому напрямку – будував укріплення та облаштовував позиції, окопи, бліндажі та польові склади", – підкреслив активіст.
Це означає, що роботи для українських оборонців залишається багато, але врешті позиції росіян "посиплються".
Повне інтерв'ю про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
ЗСУ вперто просуваються
У ISW зазначили, що ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів за останні дні. Мовиться про період з 6 вересня.
Фахівці відзначають, що це більше території, ніж російські сили захопили за всі свої операції з квітня.