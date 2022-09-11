Через карколомні успіхи ЗСУ зі звільнення десятків населених пунктів Харківщини, буде важко людей переконати у зворотному. Однак це не зовсім так. Про це на ексклюзивному стрімі 24 каналу сказав херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов.

Увага ЗСУ продовжують повертати свої території: карта масштабності українського наступу

Як він пояснив, сили, які зосереджені на Херсонщині для наступу, а також для артилерійського супроводу та знищення позицій росіян в тилу та їхніх комунікацій – як мінімум дорівнюють тим, що зосередили на Харківщині.

Тож чи був херсонський наступ відволікаючим маневром? Ні, не був,

– наголосив Молчанов.

І додав, що на Херсонщині оголошують про звільнення приблизно по одному селу за два дні.

"Головна проблема, що наступ на Півдні просувається дещо повільніше, полягає в тому, що ворог приділяв більше уваги цьому напрямку – будував укріплення та облаштовував позиції, окопи, бліндажі та польові склади", – підкреслив активіст.

Це означає, що роботи для українських оборонців залишається багато, але врешті позиції росіян "посиплються".

Повне інтерв'ю про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

ЗСУ вперто просуваються

У ISW зазначили, що ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів за останні дні. Мовиться про період з 6 вересня.

Фахівці відзначають, що це більше території, ніж російські сили захопили за всі свої операції з квітня.