Об этом для 24 каналу рассказала Наталья Гуменюк – спикер оперативного командования "Юг".

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"Оккупанты постоянно меняют места дислокации, а это нервирует личный состав. Это постоянные обустройства новых позиций, физической и нервной силы", – отметила Гуменюк.

Переодеваются в гражданскую одежду

По словам спикера ОК "Юг", паника – это тоже способ воздействия на вражеское войско, которое обессиленное и деморализованное. Россияне пытаются найти способы выйти из этой так называемой спецоперации.

Именно поэтому возникают и варианты со сдачей в плен. Кроме того, нам известны факты, что многие бойцы так называемой второй армии мира покинули свои подразделения, переоделись в гражданскую одежду и ищут для себя варианты побега,

– сказала Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты ищут путь, чтобы с правого берега Днепра переправиться на левый и бежать дальше.

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