Про це для 24 каналу розповіла Наталя Гуменюк – речниця оперативного командування "Південь".

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"Окупанти постійно змінюють місця дислокації, а це нервує особовий склад. Це постійні облаштування нових позицій, фізичної й нервової сили", – зазначила Гуменюк.

Переодягаються в цивільне

За словами речниці ОК "Південь", паніка – це теж спосіб впливу на вороже військо, яке знесилене та деморалізоване. Росіяни намагаються знайти способи вийти з цієї так званої спецоперації.

Саме тому виникають і варіанти зі здачею в полон. Крім того, нам відомі факти, що багато бійців так званої другої армії світу залишили свої підрозділи, переодягнулися в цивільне й намагаються знайти для себе варіанти втечі, – сказала Гуменюк.

Вона додала, що окупанти шукають шлях, щоб з правого берега Дніпра переправитися на лівий і далі бігти.

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