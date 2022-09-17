Сьогодні, 17 вересня, з'явилась інформація про вибухи в Херсонській області. Ймовірно, "прилетіло" за Антонівку – у стороні Каховки.

Читайте також Знову нервове куріння, – ОК "Південь" прокоментували вибухи у Херсоні та паніку окупантів

Що відомо про вибухи

Близько 15:00 у Русі Опору Півдня України УДА повідомили про "бавовну" в районі Олешок. Однак пізніше на різних телеграм-каналах почали публікувати відео, на яких видно дим в стороні Каховки.

"Бавовна" на Херсонщині / Фото з відкритих джерел

Окупанти втікають із Херсонщини або вмирають

Російські підрозділи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Місцеве населення не хоче годувати солдатів, через те путінські військові масово відмовляються воювати та втікають.

Окрім того, вчора, 16 вересня, був дим над судом, де сиділо керівництво загарбників. Серед них є постраждалі та навіть загиблі.

Варте уваги – горіла будівля з колаборантами в Херсоні: дивіться відео